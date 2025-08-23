El tiempo en julio favoreció la maduración de la caña

Como resultado de este estudio se puede decir que desde finales de mayo hasta la primera semana de julio se registraron varios períodos de bajas temperaturas -por debajo de los 10° C-, que retrasaron la maduración de los cañaverales. Además, estuvieron acompañados por heladas de leve a moderada intensidad. A partir de la segunda quincena de julio, por el contrario, predominaron los días soleados, con temperaturas más favorables para este proceso, sumado a que las precipitaciones fueron escasas y de baja intensidad.