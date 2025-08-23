El tiempo en julio favoreció la maduración de la caña

Los días 4 y 5 de agosto, los técnicos Luis Alonso, Pablo Fernández, Pablo Medina, Diego Henríquez, Diego Costilla y Natalia Sorol, de la sección Caña de Azúcar de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) realizaron el quinto muestreo desde el inicio de la zafra 2025, con el objetivo de evaluar el avance madurativo de los cañaverales de Tucumán.
En diversas localidades representativas del área cañera, se determinaron los niveles sacarinos de las tres principales variedades cultivadas en la provincia: LCP 85-384, TUC 95-10 y TUC 03-12. Estos niveles se expresaron como Pol % caña y Pureza % jugo.
En este muestreo, los cañaverales evidenciaron un notable incremento en la calidad fabril de los jugos, respecto del muestreo anterior, presentando además, valores superiores a los registrados en agosto de 2024.
En la Tabla 1 se presentan los indicadores del estado madurativo de los cañaverales obtenidos en este muestreo, agrupados en tres zonas geográficas que comprenden un total de 15 localidades. Cabe aclarar que los resultados no se expresan como rendimiento fabril, ya que este parámetro depende de la eficiencia industrial de cada ingenio.
En el presente muestreo se observa que los niveles madurativos de las tres regiones son relativamente homogéneos, con valores levemente superiores en el noreste y en el sur. En todas las regiones cañeras se registraron incrementos en los parámetros de maduración; de entre estas se destaca el noreste con la mayor tasa de evolución en Pol% caña (1,19%), mientras que en las regiones centro y sur las tasas de incremento fueron menores (0,75% y 0,70%, respectivamente).
Los valores presentados en la Tabla 2 indican que las variedades evaluadas exhiben niveles similares de Pol% caña y Pureza% del jugo, lo cual concuerda con los patrones de maduración propios de cada genotipo.
La Tabla 3 muestra la evolución del estado madurativo general de los cañaverales de Tucumán, a partir de la comparación entre los cinco muestreos realizados por los técnicos de la Eeaoc durante la presente campaña. Se observaron incrementos de 0,93 punto en Pol% caña y de 0,84 punto en Pureza%, en comparación con los valores registrados en julio.
El incremento total observado en el presente muestreo es de 3,39% en Pol% caña y de 6,56% en la Pureza de los jugos.
Durante la segunda quincena de julio se registraron condiciones meteorológicas favorables para la maduración de los cañaverales. El período se caracterizó por presentar amplitudes térmicas de 10° C a 11° C, alta radiación solar y bajas precipitaciones.
Los valores de maduración registrados en las tres regiones durante la presente zafra son superiores a los observados en 2024. En este punto sobresalen las regiones centro y sur, que en la campaña anterior habían evidenciado daños por las heladas ocurridas en julio -se observan en la Tabla 4-.
En la Tabla 5 se presenta el estado madurativo de los cañaverales, correspondiente a la misma época de muestreo, para el período 2020-2024.
Al comparar el promedio del quinquenio anterior con la presente campaña, se observa que los valores de Pol% caña fueron levemente inferiores en un 0,22 punto, mientras que la Pureza% mostró una mejora de un 0,92 punto.
Como resultado de este estudio se puede decir que desde finales de mayo hasta la primera semana de julio se registraron varios períodos de bajas temperaturas -por debajo de los 10° C-, que retrasaron la maduración de los cañaverales. Además, estuvieron acompañados por heladas de leve a moderada intensidad. A partir de la segunda quincena de julio, por el contrario, predominaron los días soleados, con temperaturas más favorables para este proceso, sumado a que las precipitaciones fueron escasas y de baja intensidad.
En conjunto, estas condiciones climáticas permitieron una maduración más estable hacia el final del período, favoreciendo la acumulación de sacarosa en la caña.