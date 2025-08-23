Secciones
Córdoba cuenta con nueva ley para la gestión de caminos rurales
Hace 6 Hs

La Legislatura Unicameral de Córdoba sancionó la nueva Ley de Caminos Rurales, que propone un nuevo sistema para el mantenimiento y la gestión de obras en las trazas de todo el territorio provincial.

Una nota publicada en Agroverdad.com señala que el marco normativo actualiza varios aspectos que hacen a la tarea de tener en condiciones a las vías secundarias y terciarias, y también formaliza metodologías que ya se estaban realizando en la práctica.

La nueva ley establece un Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados, que articulará esfuerzos entre productores, consorcios, entidades y el Estado para mejora de estos.

El nuevo esquema se financiará mediante el Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recibe el 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural.

También comprende ingresos por obras realizadas, aportes, subsidios, donaciones, recursos extraordinarios y las multas por daños en los caminos, que se destinarán al FDA.

Específicamente, se aplicará el modelo que ya se viene desarrollando con el Consorcio Caminero Único y el Fondo de Desarrollo Agropecuario.

En el texto se contempla que la citada cartera será la autoridad de aplicación de la ley. La Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, los Consorcios Camineros, los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, y el Consorcio Caminero Único integran el sistema de gestión.

A principios de julio, las autoridades provinciales adelantaban los ejes centrales de esta iniciativa.

Los legisladores provinciales dieron luz verde al proyecto, que viene a reemplazar la histórica Ley N° 6.233 y que representa, en palabras oficiales, “un cambio de paradigma en la manera de concebir, conservar y mejorar los caminos rurales”.

El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo de la provincia mediterránea, a pedido de los Consorcios Camineros y de las entidades agropecuarias de Córdoba.

