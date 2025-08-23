Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

En la sede de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se desarrolló un taller organizado por el comité “Salvemos al Maíz” integrado por esta asociación, por la Sociedad Rural de Tucumán, por los Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA) NOA y por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, para comunicar sobre la situación en la región de la “chicharrita del maíz”.