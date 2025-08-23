Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

En la sede de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se desarrolló un taller organizado por el comité “Salvemos al Maíz” integrado por esta asociación, por la Sociedad Rural de Tucumán, por los Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA) NOA y por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, para comunicar sobre la situación en la región de la “chicharrita del maíz”.
En la reunión junto a productores, asesores técnicos, investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Estación Experimental Obispo Colombres (Eeaoc) y del Instituto Miguel Lillo y representantes de semilleros como Bayer, Corteva, Syngenta y Lima Grain abordaron la problemática para enfrentar los desafíos que enfrenta el cultivo de maíz en el NOA. El eje central fue la problemática del achaparramiento del maíz, causado por la bacteria Spiroplasma y transmitido por la chicharrita.
Por medio de grupos de trabajo se compartieron experiencias, análisis técnicos y posibles soluciones para fortalecer la producción de maíz en nuestra región.
El trabajo en conjunto que se viene realizando reafirma la intensión del comité “Salvemos al maíz” de acompañar al productor tucumano y de promover espacios de diálogo y de cooperación para cuidar uno de los cultivos más importantes de nuestra provincia.