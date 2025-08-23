Secciones
EconomíaRural

Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

El comité “Salvemos al maíz” realizó una jornada en la sede de Apronor.

Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región
Hace 6 Hs

En la sede de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se desarrolló un taller organizado por el comité “Salvemos al Maíz” integrado por esta asociación, por la Sociedad Rural de Tucumán, por los Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA) NOA y por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, para comunicar sobre la situación en la región de la “chicharrita del maíz”.

En la reunión junto a productores, asesores técnicos, investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Estación Experimental Obispo Colombres (Eeaoc) y del Instituto Miguel Lillo y representantes de semilleros como Bayer, Corteva, Syngenta y Lima Grain abordaron la problemática para enfrentar los desafíos que enfrenta el cultivo de maíz en el NOA. El eje central fue la problemática del achaparramiento del maíz, causado por la bacteria Spiroplasma y transmitido por la chicharrita.

Por medio de grupos de trabajo se compartieron experiencias, análisis técnicos y posibles soluciones para fortalecer la producción de maíz en nuestra región.

El trabajo en conjunto que se viene realizando reafirma la intensión del comité “Salvemos al maíz” de acompañar al productor tucumano y de promover espacios de diálogo y de cooperación para cuidar uno de los cultivos más importantes de nuestra provincia.

Temas Sociedad Rural de TucumánAsociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza
1

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV
2

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral
3

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país
4

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel
5

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario
6

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Más Noticias
Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Comentarios