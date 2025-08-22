Vuelve Dybala tras cinco meses: Roma y la Selección Argentina celebran su regreso

Después de cinco meses de recuperación, Paulo Dybala vuelve a sonreír. El delantero de la Roma dejó atrás una operación en el tendón semitendinoso y está listo para regresar. Su último partido había sido el 16 de marzo, cuando salió lesionado entre lágrimas apenas once minutos después de ingresar. Desde entonces transitó una extensa rehabilitación.