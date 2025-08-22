Vuelve Dybala tras cinco meses: Roma y la Selección Argentina celebran su regreso

Después de cinco meses de recuperación, Paulo Dybala vuelve a sonreír. El delantero de la Roma dejó atrás una operación en el tendón semitendinoso y está listo para regresar. Su último partido había sido el 16 de marzo, cuando salió lesionado entre lágrimas apenas once minutos después de ingresar. Desde entonces transitó una extensa rehabilitación.
El 16 de agosto jugó un amistoso ante Neom, pero recién ahora tendrá minutos oficiales. Gian Piero Gasperini lo incluirá en el segundo tiempo contra el Bologna.
El cordobés expresó su felicidad en redes sociales con un mensaje que ilusionó a los hinchas: “Falta poco. Ya estamos, Roma”. Su regreso es una noticia celebrada por el club y por el fútbol argentino.
A pesar de la expectativa, no fue incluido en la prelista de Lionel Scaloni para los partidos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador debido a la inactividad.
Una nueva oportunidad
Dybala quiere recuperar protagonismo en la Roma, volver a ser clave y soñar con una chance en la Selección. Su regreso oficial marca el fin de una etapa difícil.