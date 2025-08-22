Paolo Rocca pidió “nivelar la cancha” frente al avance de las importaciones en el país

En un escenario marcado por la parálisis de la actividad manufacturera, el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, expresó las principales inquietudes del sector industrial, en un contexto en el que, según el consenso empresario, no se esperan reactivaciones significativas al menos hasta después de las elecciones.
Durante el evento titulado “Industrialización, comercio y aranceles”, desarrollado en el Centro de Convenciones de Techint, Rocca insistió en la necesidad de “nivelar la cancha” para proteger y fortalecer el tejido productivo argentino frente a la apertura importadora impulsada por el gobierno de Javier Milei. En particular, apuntó contra el aumento de productos provenientes de China, que afecta directamente a la cadena de valor y desalienta nuevas inversiones.
A pesar de su respaldo general al rumbo macroeconómico del gobierno libertario, Rocca remarcó la importancia de tener reglas claras que incentiven el desarrollo del sector industrial. “Hay que pensar cómo fortalecer al sector. Es un planteo que también hace la UIA, porque la manufactura es un componente fundamental del desarrollo del país”, sostuvo.
El evento contó con la participación de Robert Lighthizer, ex representante comercial de Estados Unidos, impulsor del proteccionismo como una herramienta clave frente al avance comercial chino, consignó el sitio Infobae.
En sintonía, Rocca calificó las tarifas implementadas por el gobierno de Trump como “rudimentarias”, pero de alto impacto para los países alineados con los valores occidentales.
Al cierre del encuentro, Rocca fue consultado por la prensa y dejó dos definiciones que sintetizan el malestar del sector:
“El aumento de las importaciones chinas afecta la cadena de valor y pone en duda decisiones de inversión”, indicó. “Hay que nivelar la cancha y pensar cómo fortalecer el sector industrial”, contestó en otro momento.