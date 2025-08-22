Paolo Rocca pidió “nivelar la cancha” frente al avance de las importaciones en el país

Durante el evento titulado “Industrialización, comercio y aranceles”, desarrollado en el Centro de Convenciones de Techint, Rocca insistió en la necesidad de “nivelar la cancha” para proteger y fortalecer el tejido productivo argentino frente a la apertura importadora impulsada por el gobierno de Javier Milei. En particular, apuntó contra el aumento de productos provenientes de China, que afecta directamente a la cadena de valor y desalienta nuevas inversiones.