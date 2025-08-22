Secciones
La UTN Tucumán anunció nuevas Diplomaturas en Minería, Energías Renovables y Gerenciamiento de Obras

Las inscripciones se encuentran abiertas. Requisitos.

Hace 22 Min

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para tres nuevas diplomaturas, que cuentan con certificación universitaria: Diplomatura en Recursos Mineros, Diplomatura en Energías Renovables y la Diplomatura en Gerenciamiento de Obras.

Las propuestas están orientadas a profesionales, estudiantes y público en general interesado en capacitarse en áreas estratégicas para el desarrollo productivo y social. Cada diplomatura contempla instancias teóricas y prácticas, con la participación de docentes y especialistas con experiencia en el ámbito académico y profesional.

El cursado será bajo modalidad virtual, lo que posibilita la participación desde distintas localidades. Las clases darán inicio en la segunda semana de septiembre y los cupos son limitados.

“Estas diplomaturas son transformadoras porque permiten abrir las puertas de la universidad hacia la comunidad, acercando alternativas de formación continua a nuestros graduados y a todas aquellas personas que sienten la necesidad de seguir capacitándose en un contexto cada vez más desafiante”, explicó el Ing. Rubén Egea, el decano de la Facultad Regional Tucumán.

Informes e inscripción

Dirección de Graduados – UTN Tucumán

graduados@frt.utn.edu.ar - Contacto: 3815 682427 - www.frt.utn.edu.ar

