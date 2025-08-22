La UTN Tucumán anunció nuevas Diplomaturas en Minería, Energías Renovables y Gerenciamiento de Obras

“Estas diplomaturas son transformadoras porque permiten abrir las puertas de la universidad hacia la comunidad, acercando alternativas de formación continua a nuestros graduados y a todas aquellas personas que sienten la necesidad de seguir capacitándose en un contexto cada vez más desafiante”, explicó el Ing. Rubén Egea, el decano de la Facultad Regional Tucumán.