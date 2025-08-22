Plenario del NOA, en Salta: Emiliano Durand destacó el rol de los municipios en el escenario actual

Con el objetivo de analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan los gobiernos locales en el escenario socioeconómico actual, se desarrolla en Salta el plenario del NOA “Municipios que hacen, Gobiernos que transforman”. El encuentro, organizado por la Municipalidad de Salta y la Red de Innovación Local (RIL), reúne a intendentes y funcionarios de la región.
En la apertura, el intendente de Salta, Emiliano Durand, destacó la importancia de generar espacios de intercambio y colaboración entre municipios, al subrayar que "cuando el vecino tiene un problema, al primero que acude es al municipio. En este contexto difícil, debemos dar respuestas ágiles", afirmó.
Durand instó a analizar el impacto de la economía nacional en las ciudades, a impulsar territorios productivos y a avanzar hacia municipios inteligentes. En este sentido, el jefe comunal presentó dos iniciativas locales que han servido como modelo: la Escuela de Emprendedores, que ofrece formación y acompañamiento a emprendedores, y la Fábrica Municipal de Oficios, que respalda la producción y generación de ingresos de pequeños emprendedores.
El desarrollo productivo
El intendente también propuso la consolidación de una agenda común para los gobiernos del norte argentino, enfocada en la autonomía municipal, el desarrollo productivo, la modernización y la eficiencia en las respuestas a las demandas ciudadanas. "Los desafíos que enfrentamos son similares en todos los municipios del NOA", afirmó Durand, augurando futuros encuentros para continuar trabajando en conjunto.
La jornada incluye talleres y formaciones sobre economía y gestión local, comunicación efectiva y tecnología para municipios inteligentes. Los asistentes también tendrán la oportunidad de visitar la Escuela de Emprendedores y la Fábrica Municipal, con el fin de conocer de primera mano las experiencias exitosas implementadas en la ciudad de Salta.
El plenario "Municipios que hacen, Gobiernos que transforman" se presenta como un espacio clave para fortalecer la gestión municipal en el NOA, promoviendo la innovación y la colaboración entre los gobiernos locales para enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro más próspero para la región.