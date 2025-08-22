Plenario del NOA, en Salta: Emiliano Durand destacó el rol de los municipios en el escenario actual

Durand instó a analizar el impacto de la economía nacional en las ciudades, a impulsar territorios productivos y a avanzar hacia municipios inteligentes. En este sentido, el jefe comunal presentó dos iniciativas locales que han servido como modelo: la Escuela de Emprendedores, que ofrece formación y acompañamiento a emprendedores, y la Fábrica Municipal de Oficios, que respalda la producción y generación de ingresos de pequeños emprendedores.