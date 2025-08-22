Marta Riesco confirma su nuevo proyecto televisivo tras su paso por TVE

Después de semanas de rumores sobre su futuro profesional, ya se ha confirmado el nuevo rumbo de Marta Riesco en televisión. La periodista y reportera, conocida por su trayectoria en Telecinco y más recientemente por su paso por TVE, vuelve a la pequeña pantalla de la mano de La Osa Producciones, la misma compañía responsable en su momento de Sálvame y actualmente de Malas lenguas en La 1.
Tras su participación en Ni que fuéramos y su salto a La familia de la tele en La 1 junto a otros excolaboradores, Marta Riesco se había quedado fuera del foco mediático tras la fría acogida del programa por parte del público. Durante días, se especuló con su incorporación a Directo al grano, el nuevo espacio de RTVE con Marta Flich y Gonzalo Miró, pero finalmente su destino será otro.
La periodista regresará oficialmente el 1 de septiembre con No somos nadie, el nuevo magacín diario que prepara Ten y que contará con María Patiño como presentadora de lunes a jueves, mientras que los viernes estará al frente Carlota Corredera.
El regreso al famoso "pisito" de Las Tablas
Con este nuevo proyecto, Marta Riesco volverá a trabajar en el famoso plató de Las Tablas, en Madrid, compartiendo espacio con figuras mediáticas como Belén Esteban y Kiko Matamoros. Aunque todavía no se han confirmado todos los colaboradores del programa, ya se sabe que Lydia Lozano y Chelo García Cortés no formarán parte de esta nueva etapa televisiva.
A la espera de conocerse qué rol desempeñará exactamente en No somos nadie, el regreso de Marta Riesco supone un nuevo resurgir en televisión tras un periodo de incertidumbre. La expectación es alta, no solo por su vuelta a un formato de magacín diario, sino también por el hecho de hacerlo en un proyecto que busca consolidar la parrilla de Ten con rostros muy reconocidos por la audiencia.