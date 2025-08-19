TVE da un giro inesperado: "Trivial Pursuit" salta al prime time tras el fracaso de "La pirámide"

El concurso, producido junto a Satisfaction Iberia (The Floor, La Conexión), ya tiene varias entregas grabadas que convencieron a los responsables de la cadena pública. Tanto es así que han apostado por darle visibilidad en la franja más competitiva de la televisión, como adelantó Vertele. Eso sí, el día exacto de emisión todavía está por concretar, en un prime time que se prepara para recibir a MasterChef Celebrity, el reality Hasta el fin del mundo con Paula Vázquez, la vuelta del Late Xou de Marc Giró y la ficción Sin gluten.