TVE da un giro inesperado: "Trivial Pursuit" salta al prime time tras el fracaso de "La pirámide"

RTVE reubica su nuevo concurso estrella en la franja más competitiva de La 1. Lo que nació como formato diario de tarde se transforma en una gran apuesta semanal con Egoitz Txurruka como presentador.

TVE da un giro inesperado: Trivial Pursuit salta al prime time tras el fracaso de La pirámide
Hace 49 Min

RTVE ha decidido mover ficha en su tablero de estrenos de la temporada 2025/2026. Lo que estaba pensado como un concurso diario para las tardes, Trivial Pursuit, dará finalmente el salto al prime time de La 1 en versión semanal. Una reubicación estratégica que responde a la profunda remodelación de la franja vespertina, donde el nuevo magacín de Marta Flich, Directo al grano, absorberá el espacio que se había reservado a este formato.

El concurso, producido junto a Satisfaction Iberia (The Floor, La Conexión), ya tiene varias entregas grabadas que convencieron a los responsables de la cadena pública. Tanto es así que han apostado por darle visibilidad en la franja más competitiva de la televisión, como adelantó Vertele. Eso sí, el día exacto de emisión todavía está por concretar, en un prime time que se prepara para recibir a MasterChef Celebrity, el reality Hasta el fin del mundo con Paula Vázquez, la vuelta del Late Xou de Marc Giró y la ficción Sin gluten.

De concurso diario a gran evento semanal

El cambio de rumbo sorprende, ya que RTVE presentó en junio Trivial Pursuit como una “tira diaria” destinada a cubrir el hueco de La Familia de la tele en las tardes. Sin embargo, el pobre rendimiento de La pirámide en su test veraniego y la inminente llegada del magacín de Flich han llevado a descartar esa idea. En su lugar, la corporación apuesta por redimensionar el formato y convertirlo en una cita semanal de gran formato.

La versión española estará conducida por el presentador vasco Egoitz Txurruka, conocido como “Txurru”. Con él, RTVE busca aportar frescura y conectar con un público diverso a través de un espacio que mezcla cultura general, espectáculo y entretenimiento familiar. La estrategia recuerda a la jugada de la estadounidense The CW, que también emite su adaptación de Trivial Pursuit en horario estelar con buenos resultados de audiencia.

Una temporada marcada por la competencia

La 1 afronta una temporada en la que quiere reforzar su identidad en el terreno del entretenimiento. Concursos, realities y series propias conforman su arsenal para plantar cara a Antena 3, líder consolidado del prime time con Pasapalabra y grandes ficciones, y a Telecinco, que sigue apostando por los realities.

Con La película de la semana asegurando los domingos, MasterChef Celebrity y Hasta el fin del mundo ocupando otras dos noches clave, y el Late Xou de Marc Giró regresando junto a Broncano, Trivial Pursuit se perfila como la última pieza para completar el “quesito” de La 1.

Después de todo, ¿quién no ha discutido alguna vez en familia por un quesito del Trivial? Ahora, la batalla de las preguntas y respuestas se librará en el plató de La 1, en horario estelar.

