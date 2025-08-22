Innovación y sustentabilidad: Tucumán se prepara para una "Jornada de Actualización Ganadera"

La apertura será a las 10, con la charla “Se inicia una nueva era en la ganadería bovina”, a cargo de Víctor Tonelli, licenciado en Ciencias Agrarias y referente nacional en el área. Luego, tras un coffee break, a las 12 se dictará la conferencia “Caña de azúcar y sus subproductos para producir carnes con probióticos”, que ofrecerá el técnico en Nutrición Animal Javier Kviatkowski.