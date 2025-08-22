Innovación y sustentabilidad: Tucumán se prepara para una "Jornada de Actualización Ganadera"

En Tucumán se realizará una "Jornada de Actualización Ganadera", que reunirá a especialistas, productores y estudiantes vinculados al sector agropecuario. La propuesta, que se llevará a cabo el próximo lunes 26 de agosto, en el hotel Catalina’s Park, apunta a debatir sobre las transformaciones y oportunidades que enfrenta la ganadería bovina en la provincia y en el país.
La apertura será a las 10, con la charla “Se inicia una nueva era en la ganadería bovina”, a cargo de Víctor Tonelli, licenciado en Ciencias Agrarias y referente nacional en el área. Luego, tras un coffee break, a las 12 se dictará la conferencia “Caña de azúcar y sus subproductos para producir carnes con probióticos”, que ofrecerá el técnico en Nutrición Animal Javier Kviatkowski.
A qué apuntan las charlas
Las exposiciones buscan mostrar cómo la innovación tecnológica y el aprovechamiento de los recursos locales pueden marcar un rumbo diferente para la producción bovina.
En particular, se pondrá el foco en el potencial de Tucumán para convertirse en una provincia capaz de elaborar proteínas animales de gran calidad, utilizando probióticos que favorecen la digestión ruminal y mejoran el bienestar de los animales.
Objetivos de la jornada
De acuerdo con los organizadores, la iniciativa persigue varios propósitos estratégicos:
Generar una economía secundaria vinculada al sector azucarero.
Aprovechar los subproductos de la industria como insumos para la alimentación animal.
Dar un destino productivo al residuo en los campos luego de la cosecha, evitando la quema del despunte de caña.
Diseñar dietas sustentables y de bajo costo para el ganado.
Producir carne de calidad sin el uso de antibióticos, apostando al uso de probióticos como alternativa natural.
La jornada es organizada por Victu Bio Nutrición, Granja Los Bulacios, Los Balcanes S.A. Compañía Azucarera y Suplefeed Bio Nutrición Animal, y busca proyectar el futuro de la ganadería tucumana a partir de la investigación y la innovación aplicada.