Yerba Buena se prepara para celebrar el Día del Abogado en el Aeroclub

Se acerca el Día del Abogado y Yerba Buena será el escenario de una celebración que reunirá a los profesionales del derecho en Tucumán. El próximo viernes 29, en el Aeroclub (Isla Soledad 2.870), tendrá lugar la segunda edición de la propuesta impulsada por Hills 2110, ciclo que arrancará a las 13 y terminará al amanecer.
La jornada -dijeron los organizadores- incluirá un almuerzo y actividades recreativas, así como distintos números musicales. Entre los artistas confirmados figuran el grupo La Tecla, que actuará antes del atardecer, y el DJ Sergio Ríos, que animará la noche. Además, durante la velada se presentarán otros DJs locales con repertorios que irán desde la música electrónica hasta el cachengue.
Los organizadores adelantaron que, en horas de la noche, se habilitarán dos pistas diferenciadas para quienes prefieran bailar música electrónica o ritmos populares. También se prevén intervenciones temáticas y espacios de degustación de bebidas.
A saber: el evento contempla beneficios para estudios jurídicos, juzgados y grupos de amigos, aunque la participación no está limitada exclusivamente a abogados.
Las entradas están disponibles en dos modalidades: con almuerzo y bebidas, o solo para el ingreso posterior a esa instancia.
Consultas vía Whaspap: 3815172323 - 381 474 2389