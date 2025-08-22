Yerba Buena se prepara para celebrar el Día del Abogado en el Aeroclub

La jornada -dijeron los organizadores- incluirá un almuerzo y actividades recreativas, así como distintos números musicales. Entre los artistas confirmados figuran el grupo La Tecla, que actuará antes del atardecer, y el DJ Sergio Ríos, que animará la noche. Además, durante la velada se presentarán otros DJs locales con repertorios que irán desde la música electrónica hasta el cachengue.