Aaron Anselmino, sin rodaje en Chelsea y cerca de un préstamo al Borussia Dortmund

El defensor argentino, ex Boca, no logró continuidad en Inglaterra y negocia su salida para sumar minutos en el fútbol alemán.

Hace 7 Min

La historia europea de Aaron Anselmino todavía no despegó. El defensor de 20 años, surgido de las inferiores de Boca, llegó al Chelsea en 2024 con la ilusión de consolidarse en la élite, pero su presente está marcado por la falta de rodaje. Desde su repesca en enero de 2025 apenas disputó un minuto, en el Mundial de Clubes que el conjunto inglés terminó conquistando.

Una lesión muscular lo marginó en sus primeros meses, pero aun después de recuperarse no encontró lugar en el equipo. “Mi idea es seguir en Chelsea, pero hablando con el técnico creo que sería mejor tener más rodaje en otro lado. Creo que me va a ayudar mucho a crecer como jugador”, reconoció Anselmino.

Enzo Maresca, entrenador de los “Blues”, coincidió en el diagnóstico: “necesita jugar” y es “otro jugador que espera soluciones”, aunque lo definió como un “chico fantástico” y un “buen jugador”. La solución podría estar en Alemania: Borussia Dortmund ya inició gestiones para sumarlo y la operación avanza, aunque Chelsea condicionó la cesión a la salida definitiva de Carney Chukwuemeka, otro futbolista relegado por Maresca.

Anselmino debutó en Boca en 2023, disputó 14 partidos y convirtió dos goles. Tras su transferencia a Inglaterra, permaneció seis meses a préstamo en el "Xeneize" antes de desembarcar en Londres. Lo que comenzó como una ilusión en 2024 ahora lo encuentra en busca de revancha: Dortmund aparece como el escenario ideal para relanzar su carrera.

