Aaron Anselmino, sin rodaje en Chelsea y cerca de un préstamo al Borussia Dortmund

La historia europea de Aaron Anselmino todavía no despegó. El defensor de 20 años, surgido de las inferiores de Boca, llegó al Chelsea en 2024 con la ilusión de consolidarse en la élite, pero su presente está marcado por la falta de rodaje. Desde su repesca en enero de 2025 apenas disputó un minuto, en el Mundial de Clubes que el conjunto inglés terminó conquistando.