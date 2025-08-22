El padre de Lamine Yamal rompe el silencio sobre el romance de su hijo con la cantante argentina Nicki Nicole

Los rumores sobre un posible romance entre el joven futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole han vuelto a cobrar fuerza tras diversos encuentros y coincidencias públicas. Sin embargo, Mounir Nasraoui, padre del jugador, ha dado su versión ante la prensa:
“Eso son cosas privadas suyas, no mías. No sé quién es, ni la edad que tiene esta chica”.
Cómo surgieron los rumores
Los primeros indicios aparecieron el 13 de julio, durante la fiesta temática por el 18 cumpleaños de Lamine Yamal, donde se especula que hubo "mucho tonteo" entre ambos. Posteriormente, el 24 de julio, circuló información sobre un posible beso entre Nicki Nicole y el futbolista en una discoteca.
El interés mediático se intensificó cuando la cantante asistió al Trofeo Joan Gamper junto al productor Bizarrap, vistiendo una camiseta del Barça con el nombre y número de Yamal, lo que reavivó las sospechas de un romance.
La versión del padre de Lamine Yamal
En declaraciones recientes, Mounir Nasraoui ha explicado que no conoce personalmente a Nicki Nicole ni a Bizarrap:
“Yo escucho música urbana de Estados Unidos… No los conozco”.
Cuando se le preguntó sobre la foto de Nicki Nicole que aparentemente aparece como fondo de pantalla del móvil de su hijo, Nasraoui bromeó:
“Qué va, hombre. Lamine tiene hermanos, familia, madre, padre, abuela… No tiene por qué ponerla ahí”.
Además, el padre del futbolista enfatizó la importancia de respetar la privacidad de los hijos:
“En nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. No puedo decirle eso a mi hijo, no está bien, no lo veo bien. Yo soy un padre cordial con su hijo”.
Nuevas coincidencias que alimentan los rumores
Los rumores continúan debido a recientes apariciones públicas de ambos en Montecarlo (Mónaco), paseando frente a tiendas de lujo acompañados de amigos y seguridad.
En redes sociales, las coincidencias también son notables: publicaciones con fondos y muebles similares, alojamientos en el The Maybourne Riviera, y stories en Instagram con apenas minutos de diferencia, como la publicación de Nicki Nicole con la canción Me gustas y ambos jugando al Mario Kart.
Rumores que siguen creciendo
Aunque Mounir Nasraoui mantiene su postura neutral y respetuosa, los medios y fans siguen especulando sobre la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, alimentados por cada coincidencia y gesto público de cercanía entre ambos.