El padre de Lamine Yamal rompe el silencio sobre el romance de su hijo con la cantante argentina Nicki Nicole

Cómo surgieron los rumores

Los primeros indicios aparecieron el 13 de julio, durante la fiesta temática por el 18 cumpleaños de Lamine Yamal, donde se especula que hubo "mucho tonteo" entre ambos. Posteriormente, el 24 de julio, circuló información sobre un posible beso entre Nicki Nicole y el futbolista en una discoteca.