Visita de los lectores a la planta impresora de LA GACETA
RECIéN SALIDO DE LA IMPRENTA. Los lectores recibieron los prmeros ejemplares de nuestro suplemento “Tucumanos” de hoy. RECIéN SALIDO DE LA IMPRENTA. Los lectores recibieron los prmeros ejemplares de nuestro suplemento “Tucumanos” de hoy. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

En el marco de los festejos por los 113 años de nuestra empresa, un grupo de lectores que resultó ganador de un sorteo especial por este aniversario visitó anoche la planta en la que se imprime LA GACETA

Fue una experiencia repleta de sorpresas, pasión e historia. 

Las rotativas que se encuentran en el acceso norte de nuestra ciudad se encienden cada tarde desde hace décadas para plasmar las noticias en las páginas que al día siguiente serán leídas por miles de tucumanos. 

Ese vínculo estrecho entre el diario y sus lectores es el que explica el interés de todos los que participaron de la visita. Ellos recorrieron las instalaciones y pudieron escuchar a los responsables de esta área de la empresa, que les explicaron las distintas operaciones que se realizan allí. 

“ASÍ QUEDA”. Una prueba de lectura del apenas terminado suplemento Tucumanos. “ASÍ QUEDA”. Una prueba de lectura del apenas terminado suplemento Tucumanos.

Por último, fueron testigos de la puesta en marcha y del funcionaiento de las imponentes rotativas. 

Esta actividad se enmarca en una serie de acciones con las que estamos festejando nuestro aniversario. También hubo visitas a la Redacción y al Archivo, charlas con nuestros periodistas y capacitaciones.

INVITADOS. Entre los presentes hubo matrimonios, un hombre que asistió con sus dos hijos desde Lomas de Tafí, alumnos de Comunicación y un matrimonio fanático de Números de Oro. INVITADOS. Entre los presentes hubo matrimonios, un hombre que asistió con sus dos hijos desde Lomas de Tafí, alumnos de Comunicación y un matrimonio fanático de Números de Oro.
EL PROCESO. El ingeniero Héctor Quinteros explica cómo se realiza cada etapa de la rotativa. EL PROCESO. El ingeniero Héctor Quinteros explica cómo se realiza cada etapa de la rotativa.
EL REGISTRO. El paseo por la planta y la tarea quedan grabados en imágenes del celular. EL REGISTRO. El paseo por la planta y la tarea quedan grabados en imágenes del celular.
LISTOS PARA QUE SE ARMEN LOS PAQUETES. Los ejemplares del suplemento han finalizado su recorrido por la rotativa. LISTOS PARA QUE SE ARMEN LOS PAQUETES. Los ejemplares del suplemento han finalizado su recorrido por la rotativa.


LA EXPERIENCIA. La visita comenzó a las 20.30 y se extendió hasta las 22 para poder apreciar todo el proceso de la rotativa. LA EXPERIENCIA. La visita comenzó a las 20.30 y se extendió hasta las 22 para poder apreciar todo el proceso de la rotativa.
