Visita de los lectores a la planta impresora de LA GACETA

En el marco de los festejos por los 113 años de nuestra empresa, un grupo de lectores que resultó ganador de un sorteo especial por este aniversario visitó anoche la planta en la que se imprime LA GACETA.
Fue una experiencia repleta de sorpresas, pasión e historia.
Las rotativas que se encuentran en el acceso norte de nuestra ciudad se encienden cada tarde desde hace décadas para plasmar las noticias en las páginas que al día siguiente serán leídas por miles de tucumanos.
Ese vínculo estrecho entre el diario y sus lectores es el que explica el interés de todos los que participaron de la visita. Ellos recorrieron las instalaciones y pudieron escuchar a los responsables de esta área de la empresa, que les explicaron las distintas operaciones que se realizan allí.
Por último, fueron testigos de la puesta en marcha y del funcionaiento de las imponentes rotativas.
Esta actividad se enmarca en una serie de acciones con las que estamos festejando nuestro aniversario. También hubo visitas a la Redacción y al Archivo, charlas con nuestros periodistas y capacitaciones.