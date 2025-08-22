Trasmontaña y fútbol: contraste de modelos deportivos

Es válido preguntarse para qué está preparado Tucumán en materia de recepción deportiva, y para qué no. Parte de esa respuesta se la puede encontrar en dos hechos recientes que, más que simples eventos aislados, reflejan un contraste de fondo que se arrastra desde hace años. Por un lado, el descontrol que hubo en las calles luego del partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central, por la Liga Profesional, con incidentes que volvieron a poner en duda la capacidad para recibir hinchadas visitantes. Por el otro, el impecable desarrollo del Rally Trasmontaña de mountain bike, una competencia que ya se consolidó como un modelo de lo que se puede y se debe hacer.