Redujeron a un delincuente armado gracias a un llamado anónimo y a las cámaras de seguridad

Un rápido operativo de seguridad permitió frustrar un posible robo en Banda del Río Salí. Un delincuente armado fue reducido por personal de Vigías y de la Policía Municipal en la esquina de Dorrego y Domingo García, luego de que un llamado anónimo alertara sobre la situación.
El aviso llegó a la base policial a las 5.05 del jueves, cuando un vecino informó que había visto a un sujeto merodeando con intenciones de robo y que incluso escuchó cuando el sospechoso “remontó” el arma.
De inmediato, el hecho fue corroborado a través de las cámaras de seguridad del domo municipal. Desde el Centro de Monitoreo se verificó que el individuo coincidía con la descripción aportada y que efectivamente manipulaba un arma de fuego mientras pasaba frente a un drugstore de la zona.
Ante la gravedad de la situación, se dio aviso vía radial a las fuerzas de seguridad locales, que actuaron rápidamente y lograron aprehender al sospechoso, secuestrar el arma de fuego y recuperar dinero en efectivo y un teléfono celular, los cuales quedaron en depósito para la investigación.
El detenido fue trasladado a sede policial mientras se solicitaba su planilla de antecedentes.
Con este procedimiento, la coordinación entre la ciudadanía, el sistema de videovigilancia y los vigías municipales permitió neutralizar un hecho delictivo y reforzar la seguridad en la ciudad.