CABA: aumentó un 27% la población en situación de calle en el último año

Críticas de organizaciones sociales y especialistas

Leandro Vera Belli, del CELS, asegura que existe un subregistro en el relevamiento oficial y que, a pesar de esto, el aumento es sostenido. Horacio Ávila, de Proyecto 7, denunció que la situación empeoró por represión, estigmatización y desalojos. Fernando Bercovich, del Centro de Estudios Metropolitanos, relaciona el crecimiento con la crisis habitacional y económica que obliga a muchas personas a dejar hoteles, inquilinatos o rescindir contratos de alquiler.