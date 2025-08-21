Secciones
SociedadActualidad

CABA: aumentó un 27% la población en situación de calle en el último año

Crece la crisis social: cifras oficiales y de organizaciones sociales.

FOTO AFP FOTO AFP
Hace 7 Min

Según datos del Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), la población en situación de calle en CABA aumentó un 27% entre abril de 2024 y mayo de 2025, pasando de 3.560 a 4.522 personas. Sin embargo, organizaciones sociales que realizaron un tercer censo popular estiman que el número real asciende a 11.890 personas, lo que evidencia un subregistro oficial.

El incremento se da en un contexto de crisis habitacional y económica, y se observa un aumento tanto en la vía pública como en los Centros de Inclusión Social (CIS), conocidos como paradores.

Perfil de las personas en situación de calle

En CIS: 65% de la población relevada; 74% son hombres; 83% mayores de 18 años; 34% nacidos en la Ciudad y 12% en el extranjero.

En vía pública: 35% de la población; 80% hombres; 84% asentados en veredas; 75% con documento argentino; 27% con estudios secundarios incompletos.

Casi el 65% de las personas mayores de 10 años realizan alguna actividad remunerada, principalmente changas y cartoneo.

Comunas con mayor concentración

Las Comunas 1, 3 y 4 concentran el 53% de la población en situación de calle, con el microcentro como epicentro. Por el contrario, las Comunas 8 y 12 presentan los niveles más bajos.

Críticas de organizaciones sociales y especialistas

Leandro Vera Belli, del CELS, asegura que existe un subregistro en el relevamiento oficial y que, a pesar de esto, el aumento es sostenido. Horacio Ávila, de Proyecto 7, denunció que la situación empeoró por represión, estigmatización y desalojos. Fernando Bercovich, del Centro de Estudios Metropolitanos, relaciona el crecimiento con la crisis habitacional y económica que obliga a muchas personas a dejar hoteles, inquilinatos o rescindir contratos de alquiler.

Cambios normativos y responsabilidades

En junio de 2025, el Gobierno nacional transfirió la atención de personas en situación de calle a provincias y municipios mediante el Decreto 373/2025, reduciendo su rol a la coordinación de políticas y lineamientos generales. Esta medida modificó la Ley 27.654, creada para proteger derechos de las personas en situación de calle, pero organizaciones sostienen que su impacto hasta ahora ha sido nulo.

El Gobierno argumenta que la atención debe priorizar el abordaje territorial local, mientras que especialistas critican la falta de recursos y políticas públicas coordinadas desde Nación.

Temas Capital Federal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile
2

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
4

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”
5

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
6

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Más Noticias
Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Autorizaron la circulación de bitrenes: una nueva era del transporte de carga llega a las rutas argentinas

Autorizaron la circulación de bitrenes: una nueva era del transporte de carga llega a las rutas argentinas

Por qué se propone el cambio del huso horario en Argentina y cómo impactaría en la vida diaria

Por qué se propone el cambio del huso horario en Argentina y cómo impactaría en la vida diaria

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Comentarios