La redacción de LA GACETA recibió una capacitación para pensar el periodismo en la era de la IA: “Experiencia Redacciones 5G”

“Necesitamos cambiar pantallas por retinas”, dijo Eduardo Aguirre en el cierre de su intervención en la capacitación “Experiencia Redacciones 5G”, organizada con el apoyo de Telecom. La jornada se realizó esta tarde en la redacción de LA GACETA, en el marco de su aniversario 113 (entre otras actividades) y se extendió durante una hora y media. Comenzó con la exposición del periodista cordobés y divulgador de tecnología, luego continuó con la intervención de la periodista y especialista en innovación digital, Irina Sternik. El secretario de Redacción y coordinador de contenidos de LA GACETA, José Nazaro, fue el encargado de abrir la actividad con unas palabras de bienvenida.