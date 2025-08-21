La redacción de LA GACETA recibió una capacitación para pensar el periodismo en la era de la IA: “Experiencia Redacciones 5G”

“Necesitamos cambiar pantallas por retinas”, dijo Eduardo Aguirre en el cierre de su intervención en la capacitación “Experiencia Redacciones 5G”, organizada con el apoyo de Telecom. La jornada se realizó esta tarde en la redacción de LA GACETA, en el marco de su aniversario 113 (entre otras actividades) y se extendió durante una hora y media. Comenzó con la exposición del periodista cordobés y divulgador de tecnología, luego continuó con la intervención de la periodista y especialista en innovación digital, Irina Sternik. El secretario de Redacción y coordinador de contenidos de LA GACETA, José Nazaro, fue el encargado de abrir la actividad con unas palabras de bienvenida.
Audiencias en el centro
Aguirre presentó su propuesta “Con las audiencias en el centro. Estrategias para volver a ser relevantes”, en la que planteó que los medios deben dejar de mirar a las tecnológicas para volver a mirar y escuchar a sus lectores. “La caída del periodismo se debe a que se dejó de salir a hablar con la gente. La IA no puede describir sensaciones ni sentimientos”, remarcó.
El periodista analizó el informe anual del Instituto Reuters sobre Noticias Digitales y detalló algunos de los principales cambios en el consumo de información. Según los datos, las audiencias más jóvenes prefieren ver noticias antes que leerlas. “En Argentina, ver es creer. Se le da más credibilidad a los influencers y se prefiere ver videos informativos que leer noticias, sobre todo entre los menores de 25 años”, explicó.
También advirtió sobre la transformación del ecosistema mediático: “Los medios de masas de individuos están desapareciendo. Ahora somos medios de masas de nichos, es decir, comunidades”. Por eso recomendó adoptar estrategias centradas en el usuario, con un enfoque en la empatía periodística y en la comprensión profunda de cada audiencia.
El periodismo en tiempos de cero click
El divulgador de tecnología alertó sobre la era del “cero click”, marcada por las respuestas automáticas de Google y los sistemas de inteligencia artificial que entregan información en forma de respuestas elaboradas que conforman a los lectores y no se dirigen a las fuentes que permitieron elaborar esas respuestas. “Los grandes medios internacionales se vieron afectados por la falta de vistas e hicieron un trato económico con las plataformas de IA para que usen la información que brindan. Las IA, les dan las respuestas servidas a la gente y no van a las páginas de las fuentes”, señaló.
Ante este panorama, planteó que integrar la IA en toda la cadena de producción puede ser útil siempre que libere tiempo para hacer periodismo. “Es eficaz la IA cuando nos deja tiempo para hacer periodismo”, dijo.
La mirada de Sternik
La segunda parte del taller estuvo a cargo de Irina Sternik, quien expuso el tema “IA y periodismo: lo urgente, lo útil y las alucinaciones”. La periodista explicó el rol de los prompts, la instrucción o conjunto de instrucciones que se le da a un sistema como ChatGPT para inducir una respuesta específica o generar contenido nuevo. Aclaró que no son preguntas, sino consignas que requieren contexto, propósito y un lenguaje estructurado.
Sternik advirtió que la inteligencia artificial generativa pasó del pico de expectativas al “abismo de la desilusión”, donde muchas empresas pueden fracasar. También se refirió a lo que denominó la “basura de la IA”. “Pasamos de la bazofia de la IA al hedor de la IA: un sentimiento creciente de desconfianza cuando el contenido parece generado por IA, incluso si no lo es”, indicó.
En ese sentido, recordó dos casos reales de medios internacionales que publicaron información inventada por sistemas de IA. “La basura de la IA contamina la información”, subrayó.
Riesgos y desafíos
Al final del taller, Sternik enumeró los riesgos potenciales de la inteligencia artificial en el periodismo: sesgos algorítmicos, errores o alucinaciones, problemas de transparencia, desinformación, ética de los datos, derechos de autor y falta de criterio humano.
Ambos especialistas coincidieron en que las redacciones necesitan redefinir sus roles, interactuar de manera más efectiva a través de plataformas digitales, analizar datos y, al mismo tiempo, recuperar la esencia del periodismo de contacto con la gente.