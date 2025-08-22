Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

¿Qué hacen las imágenes cuando se ponen en escena?
Esta es la pregunta central que intentará responder Julio Pantoja esta tarde, durante el conversatorio “El fotógrafo como performer: Un enfoque desde los estudios de performance”, que tendrá lugar desde las 18 en la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251), como parte del Festival de Artes Visuales-Tucumán Arte, con entrada libre y gratuita.
El planteo se fundamenta en la obra de Pantoja, quien trabaja temas de memoria, derechos humanos y territorio, para “explorar cómo el cuerpo del fotógrafo, el montaje y edición y los modos de exhibición y circulación performean lo real, viéndolo desde el concepto ‘del archivo al repertorio’ (de Diana Taylor), en el marco de la ética del encuentro, las activaciones comunitarias y la ecología digital (Fred Ritchin)”, se anticipa.
En sí, ese encuentro se engarza con la tradición de la fotografía tucumana y su impacto en la construcción de sentido, relacionados con el registro del pasado o del presente, proyectados al futuro. En ese sentido se inscribe la exposición “Métodos para no olvidar”, Ana Fromm que se puede visitar en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31), con obras referidas al cierre compulsivo de ingenios ocurrido en 1966 y por el que hoy se conmemora el Día del Desagravio al Pueblo Tucumano.
“La artista expone fotografías, instalaciones y collages atravesadas por lo social, lo político y su propia memoria familiar, a partir de los cuales propone invocar la memoria en un doble gesto: mirar hacia atrás y hacia adentro, para reconocer marcas en cuerpos, familias y sueños. Propone una serie de ejercicios visuales para revertir lo instalado en el recuerdo como un descenso a la sombra para integrarla; y a la vez, es una interrupción de los dispositivos que sostienen el olvido”, señala la curadora Cecilia Quinteros Macció (el montaje es de Estudio Maleza).
Asimismo, en la Sala de Artes Visuales Ernestina Salazar del Mercado Municipal de Tafí Viejo (Uttinger y San Martín), hasta el martes está la muestra de Thaaui Eco Fotográfico, con miradas y técnicas que se fusionan con la ecología en imágenes de Laila Aguirre Marino, Sami Asfoura Assaff, Jorge Azar, Iván Berreta, Lourdes Castillo, Milagros Figueroa, José Nahuel Yubalena Grimaldos, Verónica Montenegro, Maximiliano Palencia, Esteban Rearte, Facundo Ríos, Agustina Rojo, Santiago Vallejo y Fiamma Zelarayán.
“Las obras abordan temas de conservación, sostenibilidad y memoria ambiental para fomentar la reflexión sobre el cuidado del entorno y las prácticas responsables, crear un diálogo entre la experiencia humana y la naturaleza e invitar a reflexionar sobre el impacto de las acciones y las posibles rutas hacia un futuro más consciente”, se fundamenta.
Otras actividades
Además, dentro del festival Tucumán Arte habrá otras dos propuestas gratuitas.
Desde las 14 se dictará el taller de cerámica expandida y prácticas artísticas escultóricas “Hacer tierra, hacer vínculos” en el CEPLA de Villa Angelina (Pasaje La Madrid 867), dictado por Natalia Argañaraz y Karina Montenegro.
Y a las 18.30, en Córdoba 680 (departamento 1º A), se realizará la charla “Arte impreso y coleccionismo afectivo” a cargo de Anabel Guiscafré, quien profundizará en las particularidades y metodologías del coleccionismo contemporáneo desde una perspectiva vincular.