Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

En sí, ese encuentro se engarza con la tradición de la fotografía tucumana y su impacto en la construcción de sentido, relacionados con el registro del pasado o del presente, proyectados al futuro. En ese sentido se inscribe la exposición “Métodos para no olvidar”, Ana Fromm que se puede visitar en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31), con obras referidas al cierre compulsivo de ingenios ocurrido en 1966 y por el que hoy se conmemora el Día del Desagravio al Pueblo Tucumano.