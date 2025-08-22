Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Recitales: shows en vivo de rock, punk, funk folclore y jazz

El Gola (zona de la plazoleta Dorrego, avenida Roca y Marina Alfaro) anuncia para esta noche a las 22 un festival de rock punk con Bujías Rotas, Cabeza de Navaja, PsikoFusión, Rígido y Fragmentados. En Pangea (Laprida 289) Beto López y Noe Vilca harán un “Mix de canciones de amor” en formato acústico. Caprice (Chacabuco 437) recibirá a Rrenata y los Blues and Funky, y en La Gesta Cultural (zona EDET, sobre pasaje Río de Janeiro) habrá un tributo a The Cure y The Smiths a cargo de Low Range. A la medianoche, en el Bar Irlanda (Catamarca 380) sonará el jazz con Rony López, Emilio Díaz y Simón Pérez. La electrónica estará en Boris Restó (San Juan 1.131) con los Dj’s Conti Mora, Matías Mortales y Chris Contino. CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) alojará desde las 22 a Candelaria Romero con folclore, boleros y tangos, acompañada por Christian Medina. En las peñas, La Casa de Yamil (España 153) espera a Los Trashumantes, Los Sacha Folk y Canto Nochero; El Cardón (Las Heras 50), a Héctor El Chato Singh y Luis Reinaldi; y La Escondida (Miguel Lillo 234), a Sangre Mansera y Aire Mansero, junto a La Juntada y al Negro Zenteno.