Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Stand up: Lucas Lauriente actúa en el Virla
Desde hace 12 años, Lucas Lauriente aparece como una de las voces más potentes del humor joven, con un nombre consagrado en el stand up nacional. Esta noche a las 21, volverá a visitar el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) para compartir sus observaciones de la vida cotidiana y dialogar con el público sobre las vivencias y propósitos, con ironía y sin prejuicios.
Puerto Libertad: Matías Quiroga lanza “Te hice una canción”
El pop tucumano se hará presente desde las 22 en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) con Matías Quiroga (foto) presentado su nuevo trabajo de estudio “Te hice una canción - Vol. 1”, secundado por su banda conformada por Tito Esquinazi, Gastón Alderete, Pablo Ponce y Juan Barahona. La noche abrirá con el debut de María & Las Merluzas (integrada por Ari Aguirre, Loló, Vipisita, Guada Conte y Lauti Corres). Quiroga promete distintos climas musicales, desde pasajes acústicos íntimos hasta secciones dinámicas en una experiencia interactiva donde cada asistente se llevará un recuerdo especial. El cantautor ganó el premio Mercedes Sosa con su primer disco, “Genuinely”; ahora compone en español.
Tango: concierto en la Casa Rougés y varias milongas
En la continuidad de las cuartas Jornadas de la Música Tucumán, organizadas por la Academia Internacional de Música, esta tarde a las 19 y en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31) se presentarán el pianista pampeano Gastón D’Amico y el violinista Bernardo Di Marco con un repertorio dedicado al tango, que incluirá obras de autores como Ástor Piazzolla, Carlos Gardel y Mariano Mores con una mirada interpretativa contemporánea. El visitante egresó del Conservatorio Nacional de Música “Carlos López Buchardo”, realizó cursos de perfeccionamiento en la Argentina y el exterior e integra distintas formaciones; actualmente está grabando su nuevo disco solista. Para bailar, desde las 21.30 estará la milonga popular de la plaza Independencia y a partir de las 22, la Milonga del Abasto (La Madrid 1.636).
“Ronda”: espectáculo de la Compañía de Danza Contemporánea
Bajo la dirección de Martín Piliponsky, la Compañía de Danza Contemporánea del Ente Cultural de la Provincia repondrá esta noche a las 21 su espectáculo “Ronda. Prácticas para un cuerpo colectivo”, en el Espacio Cultural Don Bosco (Don Bosco 1.886). “No es una función, no es una obra, es un encuentro. Bailamos para recordar que el arte también puede ser abrigo, pregunta y presente compartido”, se describe sobre la obra.
Aguilares: “Les Sylphides”, a cargo de alumnos de ESEA de Concepción
La Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) de Concepción realizará hoy una única presentación en la Biblioteca Popular Ricardo Rojas de Aguilares (Alberdi 1.021). A las 20.30 presentará su versión del ballet “Les Sylphides”, a partir de una partitura de Frédéric Chopin.
En el Ente: propuestas de cine y de teatro
El edificio del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) alojará dos propuestas hoy. En el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor, a las 20 se proyectará “Buscando a Shakespeare”, el documental dirigido y protagonizado por Gustavo Garzón, junto a la directora teatral Mariana Sagasti. Una hora más tarde, en la sala Orestes Caviglia será la penúltima función de la obra “Marat-Sade”, de Peter Weiss dirigida por Jorge Gutiérrez y a cargo del Teatro Estable.
Recitales: shows en vivo de rock, punk, funk folclore y jazz
El Gola (zona de la plazoleta Dorrego, avenida Roca y Marina Alfaro) anuncia para esta noche a las 22 un festival de rock punk con Bujías Rotas, Cabeza de Navaja, PsikoFusión, Rígido y Fragmentados. En Pangea (Laprida 289) Beto López y Noe Vilca harán un “Mix de canciones de amor” en formato acústico. Caprice (Chacabuco 437) recibirá a Rrenata y los Blues and Funky, y en La Gesta Cultural (zona EDET, sobre pasaje Río de Janeiro) habrá un tributo a The Cure y The Smiths a cargo de Low Range. A la medianoche, en el Bar Irlanda (Catamarca 380) sonará el jazz con Rony López, Emilio Díaz y Simón Pérez. La electrónica estará en Boris Restó (San Juan 1.131) con los Dj’s Conti Mora, Matías Mortales y Chris Contino. CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) alojará desde las 22 a Candelaria Romero con folclore, boleros y tangos, acompañada por Christian Medina. En las peñas, La Casa de Yamil (España 153) espera a Los Trashumantes, Los Sacha Folk y Canto Nochero; El Cardón (Las Heras 50), a Héctor El Chato Singh y Luis Reinaldi; y La Escondida (Miguel Lillo 234), a Sangre Mansera y Aire Mansero, junto a La Juntada y al Negro Zenteno.
Lastenia: marcha de las antorchas en el Ingenio de las Artes
Esta tarde, desde las 19.30, se realizará la Marcha de las Antorchas, una conmemoración histórica para visibilizar el desagravio popular al cierre de los ingenios azucareros que generó un enorme vacío social y económico en Tucumán en 1966. La movilización concluirá en el Ingenio de las Artes (ex ingenio Lastenia, avenida Perón y Tornquist), con una puesta en escena de música y danza dirigida por María José Stefani con la participación de Adriana Tula, José Jiménez, el Grupo Ambulantes, el ballet Yanasu, Francisco Santamarina, Carla Guzmán, Lucho Aragón, Mister Dance y otros artistas invitados en un festival, más un paseo gastronómico y una feria de artesanos. La agenda de actividades continuará hasta fin de mes, con numerosas y diversas disciplinas artísticas y manifestaciones culturales.
After Gaucho: festival folcórico con impronta joven en Lomas de Tafí
Esta noche, desde las 21.30, se realizará el festival folclórico After Gaucho, una propuesta que combina el espíritu de la peña tradicional con una impronta joven, festiva y descontracturada. El evento tendrá lugar en Las Lomitas (Colectora Norte Km 2.5, Lomas de Tafí), con patio gastronómico, estacionamiento privado y espacios pensados para disfrutar en grupo. Los artistas confirmados incluyen los catamarqueños de Carafea, Dúo Tafí, La Yapada, Xamira Río, Canto Sumaj y la academia de danzas Embrujo de mi Tierra, junto con la presencia de un Dj en vivo para seguir la noche luego de los recitales en vivo.