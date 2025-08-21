San Antonio buscará continuar con su racha frente a Jorge Newbery en la Liga Tucumana

Con tres partidos comenzará este viernes la segunda fecha de la zona campeonato del Torneo Anual de la Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol. En el grupo B, la atención estará puesta en dos equipos que vienen de ganar en su debut y que buscarán revalidar lo hecho jugando como visitantes. Desde las 16, en Aguilares, Jorge Newbery intentará levantarse luego de la derrota sufrida ante San Martín por 3 a 1, cuando reciba a San Antonio, que en la primera jornada venció a Ateneo Parroquial Alderetes por 2 a 0.