San Antonio buscará continuar con su racha frente a Jorge Newbery en la Liga Tucumana

El "Sello Rojo" viajará a Aguilares para medirse contra los "Aviadores".

Sofía Alanís.
Hace 1 Hs

Con tres partidos comenzará este viernes la segunda fecha de la zona campeonato del Torneo Anual de la Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol. En el grupo B, la atención estará puesta en dos equipos que vienen de ganar en su debut y que buscarán revalidar lo hecho jugando como visitantes. Desde las 16, en Aguilares, Jorge Newbery intentará levantarse luego de la derrota sufrida ante San Martín por 3 a 1, cuando reciba a San Antonio, que en la primera jornada venció a Ateneo Parroquial Alderetes por 2 a 0. 

Más tarde, a las 21, en la Perla del Sur, Concepción FC recibirá a Talleres en un duelo prometedor. Los “cuervos” comenzaron el torneo con un empate 1 a 1 en su visita a Graneros, mientras que los taficeños llegan entonados tras imponerse a Unión Simoca. 

En el grupo A, en tanto, también habrá acción desde temprano: a las 16, en cancha de Mercedes, Almirante Brown se medirá con Famaillá. Será un cruce entre dos equipos que debutaron con derrota y que necesitan sumar para no quedar rezagados en la tabla.

Por la zona Repechaje también se pondrá en marcha la segunda fecha, con una jornada cargada de partidos que se jugarán en distintos puntos de la provincia. 

Desde las 16 se disputarán cuatro encuentros. En el grupo B, San José será local ante Deportivo Llorens, mientras que en el grupo C, en San Jorge, Atlético recibirá a Atlético Concepción. La actividad continuará en el grupo D con dos duelos en paralelo: Alto Verde frente a Juventud Unida y Lastenia contra Santa Ana.

De esta manera, la Liga Tucumana de Fútbol tendrá un viernes con una agenda repleta, en el que los equipos de la zona campeonato buscarán afirmarse en la pelea grande y los del Repechaje intentarán empezar a marcar diferencias para no quedar relegados. El torneo recién comienza, pero la intensidad y la necesidad de puntos ya le otorgan a cada partido un carácter decisivo.

