Usó la pistola robada a un policía para cometer un asalto y lo condenaron a cuatro años de prisión

Un joven de 19 años fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por un violento intento de robo cometido en Alderetes. El fallo se dio a conocer este jueves durante una audiencia de juicio abreviado convocada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, a cargo de la fiscal Susana Cordisco.
Según la investigación, en la madrugada del 25 de mayo pasado, el joven interceptó a tres personas que circulaban en motocicleta por calle Francisca Bazán de Laguna, entre Domingo Corbalán y Francisco de Aguirre. Armado con una pistola Bersa calibre 9 mm -que había sido denunciada como robada a un policía en febrero de 2021- amenazó a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias.
En medio del asalto, logró sustraer un teléfono celular y amenazó con llevarse la motocicleta, pero su accionar fue interrumpido por personal de la Motorizada de Alderetes, que patrullaba la zona. Al advertir la presencia policial, intentó huir a pie, aunque fue rápidamente reducido. En su poder se secuestraron el arma de fuego, el celular robado y 18 cartuchos que llevaba en los bolsillos. Su cómplice, que conducía la moto en la que se movilizaban, logró escapar.
La condena
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Rosario Costa expuso el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal, el acusado y su defensa técnica, con el consentimiento de las víctimas. En el convenio, el imputado admitió su culpabilidad como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego operativa, en grado de tentativa, y aceptó ofrecer una reparación económica de $300.000 ($100.000 para cada damnificado).
Inicialmente, las partes acordaron una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel, pero la jueza interviniente decidió reducirla en tres meses, fijándola en cuatro años y medio de prisión. Además, ordenó el inmediato alojamiento del condenado en un complejo del Servicio Penitenciario de Tucumán.
Con la resolución judicial, el joven quedó definitivamente tras las rejas por un hecho que, según la fiscalía, no solo puso en riesgo a las víctimas, sino que también reveló la peligrosidad de utilizar un arma que pertenecía a las fuerzas de seguridad.