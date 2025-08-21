Usó la pistola robada a un policía para cometer un asalto y lo condenaron a cuatro años de prisión

En medio del asalto, logró sustraer un teléfono celular y amenazó con llevarse la motocicleta, pero su accionar fue interrumpido por personal de la Motorizada de Alderetes, que patrullaba la zona. Al advertir la presencia policial, intentó huir a pie, aunque fue rápidamente reducido. En su poder se secuestraron el arma de fuego, el celular robado y 18 cartuchos que llevaba en los bolsillos. Su cómplice, que conducía la moto en la que se movilizaban, logró escapar.