Consumo: las ventas en los supermercados subieron 0,8% en junio interanual, según el Indec

En tanto, destacó el monto que se alcanzó en el sexto mes del año: "Las ventas a precios corrientes de junio de 2025 totalizaron 2.009.502.292 miles de pesos. De ese total, 1.715.558.185 miles de pesos (85,4%) corresponden a los supermercados que tienen una suma total de la superficie del salón de ventas de todas sus bocas de expendio mayor a 100.000 m2; y 293.944.107 miles de pesos (14,6%) corresponden a los supermercados que tienen una suma total de la superficie del salón de ventas de todas sus bocas de expendio menor o igual a 100.000 m2".