Consumo: las ventas en los supermercados subieron 0,8% en junio interanual, según el Indec

Las ventas en los supermercados registraron un aumento del 0,8% en junio en la comparación interanual y un 0,2% con respecto a mayo, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el acumulado entre enero y junio registró una suba del 4% en comparación con el mismo periodo de 2024.
Según el informe del organismo, que encabeza Marco Lavagna, la actividad comercial en los supermercados en el sexto mes del año: "En junio de 2025, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 0,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio de 2025 presenta una variación creciente de 4,0% respecto a igual período de 2024".
"El índice de la serie desestacionalizada muestra un aumento de 0,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,2% respecto al mes anterior", agregó.
En tanto, destacó el monto que se alcanzó en el sexto mes del año: "Las ventas a precios corrientes de junio de 2025 totalizaron 2.009.502.292 miles de pesos. De ese total, 1.715.558.185 miles de pesos (85,4%) corresponden a los supermercados que tienen una suma total de la superficie del salón de ventas de todas sus bocas de expendio mayor a 100.000 m2; y 293.944.107 miles de pesos (14,6%) corresponden a los supermercados que tienen una suma total de la superficie del salón de ventas de todas sus bocas de expendio menor o igual a 100.000 m2".
Por rubros
En este marco, el Indec marcó los movimientos en distintos rubros. "En las ventas totales a precios corrientes, durante junio de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: 'Indumentaria, calzado y textiles para el hogar', con 67,2%; 'Carnes', con 56,1%; 'Alimentos preparados y rotisería', con 47,2%; y 'Otros', con 37,4%", señaló.
También se refirió a la cantidad de empleados en supermercados: "El personal ocupado total, en junio de 2025, alcanzó los 99.880 asalariados, de los cuales 10.947 poseen cargos jerárquicos, que representan el 11,0% del total de ocupados. El 89,0% restante se compone de cajeros, administrativos y repositores, que suman un total de 88.933 ocupados".