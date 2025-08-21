Una disputa de la barra brava de San Martín altera la paz en La Ciudadela
El jefe de Policía confirmó que hay diferencias entre las facciones de la hinchada “santa” y que se incrementarán los controles. El conflicto se habría desatado por la distribución de entradas. Los dirigentes se mantienen en silencio. ¿Cuáles fueron los últimos antecedentes?
MENSAJE. El año pasado, usaron una bandera para acusar a dos barrabravas de tener vínculos con la droga.
Temas San Miguel de TucumánPrimera NacionalClub Deportivo Maipú de MendozaRubén MoiselloRicardo FanloBruno SognoJoaquín GirvauFacundo Ale
