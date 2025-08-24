La cultura del “me lo merezco” gana terreno en la Generación Z tucumana

CULTURA JOVEN. Los cafés y postres se volvieron parte de la “cultura del me lo merezco” entre los jóvenes, que encuentran en estas pausas un mimo para seguir la rutina / GOOGLE
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular