VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Un episodio de violencia tuvo lugar este jueves en la puerta de Radio Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires. El periodista Eduardo Feinmann, una de las figuras más escuchadas de la emisora, fue agredido por el sindicalista Marcelo Peretta, secretario general del personal Farmacéutico, quien lo esperaba junto a su hijo para increparlo y exigirle disculpas por sus críticas.
El incidente fue registrado en un video difundido por el portal Bardeo News, donde se observa cómo Peretta insulta a Feinmann y le arroja al menos una patada en plena calle Mansilla. La situación no pasó a mayores gracias a la intervención del economista Guillermo “Willy” Laborda —colaborador del programa “Alguien tiene que decirlo”— y de una oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en el lugar.
Peretta no solo es sindicalista, sino que este año incursionó en política: fue candidato a legislador porteño en mayo, donde terminó último con apenas 0,13% de los votos (2.082 sufragios) entre 17 listas. Pese al escaso respaldo electoral, ya inscribió su nombre para competir en las elecciones nacionales de octubre.
Por su parte, Feinmann continúa al frente de “Alguien tiene que decirlo”, el ciclo radial líder en audiencia desde 2022, con más del 40% de share según Ibope. También encabeza todas las tardes en A24 un programa televisivo que se mantiene entre los más vistos del periodismo argentino.
Tras el ataque, el propio Peretta reconoció en redes sociales que había ido a la radio para cuestionar al periodista, aunque las imágenes muestran una actitud violenta y prepotente.
El hecho generó un fuerte repudio. El vocero presidencial Manuel Adorni expresó: “Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente sólo entiende las prácticas violentas como único método de expresión”.
Antecedentes violentos
No es la primera vez que Peretta protagoniza un episodio de este tipo. En marzo de 2022, fue denunciado por agredir al abogado Gustavo Jorge Gallo, quien trabajaba para la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales (ADEM). Según la denuncia, el sindicalista lo insultó, le propinó “diversas patadas en el cuerpo y la cara, golpes de puño que le lesionaron la nariz” y lo empujó por una escalera.
Con este nuevo episodio, el dirigente vuelve a quedar en el centro de la polémica, ahora por atacar a uno de los periodistas más reconocidos del país en plena vía pública.