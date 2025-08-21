El parque a 30 minutos de Madrid que es perfecto para ir con niños en verano

El 21 de junio marca el cierre temporal de las aulas y el inicio de un verano que pone a prueba la conciliación familiar. Durante tres meses, madres, padres y tutores buscan actividades que mantengan a los niños activos y entretenidos lejos de las pantallas y los centros comerciales. A solo 30 minutos de Madrid, existe un destino que sorprende a quienes lo descubren por primera vez: el Parque Europa, en Torrejón de Ardoz.