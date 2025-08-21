El parque a 30 minutos de Madrid que es perfecto para ir con niños en verano

El 21 de junio marca el cierre temporal de las aulas y el inicio de un verano que pone a prueba la conciliación familiar. Durante tres meses, madres, padres y tutores buscan actividades que mantengan a los niños activos y entretenidos lejos de las pantallas y los centros comerciales. A solo 30 minutos de Madrid, existe un destino que sorprende a quienes lo descubren por primera vez: el Parque Europa, en Torrejón de Ardoz.
Este espacio verde de más de 230.000 metros cuadrados ofrece un plan gratuito que combina ocio, cultura y naturaleza. Con tres lagos, uno de ellos navegable de 15.000 m², el parque permite pasear en barca junto a réplicas monumentales y amplias zonas arboladas, ideal para escapar del calor veraniego.
Monumentos y atracciones al aire libre
El Parque Europa reúne 19 reproducciones de iconos arquitectónicos europeos, entre ellos la Puerta de Brandeburgo, la Puerta de Alcalá y un fragmento original del Muro de Berlín. Cada monumento cuenta con paneles informativos que explican su historia, convirtiendo el recorrido en un auténtico museo al aire libre.
Además, cuenta con zonas infantiles, cascadas y más de 5.000 árboles que ofrecen sombra durante el día. El Ayuntamiento de Torrejón recomienda llevar gorra y protector solar para las visitas en las horas centrales.
Uno de los grandes atractivos es la tirolina del parque, que arranca en la Torre del Reto, a 12 metros de altura, y se extiende 180 metros sobre el lago principal, ofreciendo una experiencia de velocidad y diversión para todas las edades.
Espectáculos de agua, luz y música
El plato fuerte del verano es el show de la fuente cibernética, que se celebra todos los fines de semana hasta el 28 de septiembre, a las 22:30 horas, en el Teatro Griego del Parque Europa. Este espectáculo gratuito combina chorros de agua de hasta 40 metros con luces, música e imágenes proyectadas sobre cortinas de agua de 670 m².
La programación incluye tres propuestas distintas:
- Viernes: Locos X los 80, con clásicos musicales de la década.
- Sábados: Energy, dedicado a la música electrónica.
- Domingos: Happiness, un cierre relajado y familiar.
El espectáculo cuenta con un géiser central que alcanza los 50 metros y una infraestructura de surtidores robotizados que convierten cada función en un evento único.
Cómo llegar al Parque Europa
Ubicado al sur de Torrejón de Ardoz, el parque es accesible en coche por la A-2 (salida 18), con aparcamientos señalizados y plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
En transporte público, se puede llegar en cercanías hasta Torrejón y conectar en autobús urbano (líneas 2 y 5) o interurbano (línea 224-A desde Avenida de América). El recinto dispone de tres accesos principales: Puerta de Brandeburgo, Puerta de Alcalá y calle Brújula.
Con su combinación de monumentos icónicos, atracciones al aire libre y espectáculos gratuitos, el Parque Europa se ha consolidado como uno de los planes familiares más recomendados cerca de Madrid. Una alternativa perfecta para quienes buscan diversión, cultura y naturaleza en un mismo lugar.