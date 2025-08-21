Muebles de lujo a precios bajos: un histórico hotel de Madrid liquida más de 10.000 piezas

El lujo ya no se mide solo en ostentación, sino también en diseño, sostenibilidad y exclusividad. Y en Madrid, una oportunidad única permitirá acceder a piezas que antes parecían inalcanzables. El Hotel ME Madrid Reina Victoria, uno de los más icónicos de la capital, cerrará temporalmente sus puertas durante un año para someterse a una renovación completa. Antes de iniciar las obras, pondrá en venta más de 10.000 muebles y objetos de decoración que han formado parte de sus habitaciones, bares y restaurantes.
Una liquidación única en el corazón de Madrid
Ubicado en la Plaza de Santa Ana, 14, el hotel ha sido durante décadas un referente de lujo y estilo. Ahora, su mobiliario podrá pasar a manos de particulares gracias a una venta organizada por la start-up ECO-ONE, especializada en sostenibilidad hotelera.
La cita será del viernes 5 de septiembre al domingo 7 de septiembre. El primer día abrirá de 16:00 a 21:00 horas, mientras que durante el fin de semana lo hará en horario ampliado, de 10:00 a 20:30 horas.
Qué se podrá comprar y a qué precio
Los asistentes encontrarán artículos exclusivos a precios muy reducidos. Entre las piezas más destacadas:
- Sillones tipo Eames: 65 €
- Camas con somier de 135 cm: 100 €
- Lámparas inspiradas en el modelo Taraxacum: 40 €
- Sofás tipo Chesterfield: varios modelos y precios
- Televisores y equipos de sonido
- Sillones de hierro: 55 €
- Sillas y mesas de mimbre: 20 €
- Un piano único: 550 €
El mobiliario del bar Radio Rooftop, el restaurante Ana La Santa y diferentes habitaciones estará distribuido en recreaciones de estancias, para que los compradores puedan imaginar cómo encajarían en sus hogares.
Cómo se desarrollará la venta
Los objetos pequeños podrán retirarse en el momento de la compra, mientras que los muebles grandes podrán recogerse los días 9 y 10 de septiembre o solicitar el servicio de envío a domicilio dentro de Madrid, proporcionado por ECO-ONE.
Se recomienda acudir con tiempo, ya que algunas piezas exclusivas podrían agotarse rápidamente.
Una experiencia que une lujo y sostenibilidad
Con esta iniciativa, el Hotel ME Madrid no solo busca dar salida a su mobiliario antes de la reforma, sino también impulsar un modelo de economía circular y sostenible. Una oportunidad perfecta para quienes quieran llevarse a casa un pedazo de la historia del lujo madrileño sin gastar una fortuna.