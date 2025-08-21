Reinician la búsqueda de desaparecidos en el Cementerio del Norte: “La tarea no tiene fin hasta identificar a las víctimas”

El fiscal federal Pablo Camuña, a cargo de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, confirmó que se reinició la búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos en el Cementerio del Norte de esta capital. La medida se realiza en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que prestó apoyo logístico.