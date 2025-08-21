Así será el centro comercial más grande de Madrid

Los amantes de las compras en la Comunidad de Madrid están de enhorabuena: se ha anunciado la construcción del centro comercial más grande de Madrid, que contará con más de 362.000 metros cuadrados y generará alrededor de 9.500 empleos. El proyecto, bautizado como Valdebebas Shopping, pertenece al empresario Tomás Olivo (General de Galerías Comerciales) y supondrá una inversión cercana a los 500 millones de euros.
Aunque todavía no hay una fecha confirmada de apertura, sí se sabe que el complejo contará con 260 tiendas, 6.400 plazas de aparcamiento subterráneo distribuidas en varias plantas y una gran oferta de ocio en la que destacan los cines Kinépolis.
Dónde estará el nuevo centro comercial Valdebebas Shopping
El nuevo centro comercial se ubicará en el distrito de Hortaleza, junto a Ifema, el Hospital Isabel Zendal y la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Una zona estratégica rodeada de áreas residenciales en expansión, colegios, servicios básicos y oficinas, lo que promete un gran flujo de visitantes.
Cómo será el centro comercial más grande de Madrid
El Valdebebas Shopping estará compuesto por dos edificios unidos por la plaza de la Centralidad IV. En la planta baja se ubicarán tiendas y cafeterías, mientras que en los niveles superiores habrá zonas de restauración y los cines Kinépolis, que son por ahora la primera firma confirmada.
El objetivo es atraer tanto a grandes marcas de moda nacionales e internacionales como a familias, con espacios de ocio y entretenimiento adaptados a todas las edades.
Empleo y cifras millonarias: el impacto del Valdebebas Shopping
El impacto económico será notable:
Empleos directos: entre 5.400 y 6.000 puestos de trabajo.
Empleos indirectos: alrededor de 3.500 adicionales.
Inversión: entre 450 y 500 millones de euros.
Superficie total: más de 362.000 metros cuadrados.
Tiendas previstas: 260.
Plazas de aparcamiento: 6.400.
En total, se calcula que el proyecto generará unos 9.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.
Estado actual de las obras
El proyecto ya cuenta con la licencia de obras solicitada (expediente 350/2025/25805) para el movimiento de tierras en sus tres parcelas. Según fuentes consultadas, el comienzo de las obras es “inminente”.
De momento, la página web oficial del centro comercial sigue en construcción, aunque perfiles especializados como @HilosValdebebas en X (antes Twitter) han compartido imágenes y planos sobre cómo quedará este macroproyecto una vez terminado.