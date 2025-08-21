Así será el centro comercial más grande de Madrid

Los amantes de las compras en la Comunidad de Madrid están de enhorabuena: se ha anunciado la construcción del centro comercial más grande de Madrid, que contará con más de 362.000 metros cuadrados y generará alrededor de 9.500 empleos. El proyecto, bautizado como Valdebebas Shopping, pertenece al empresario Tomás Olivo (General de Galerías Comerciales) y supondrá una inversión cercana a los 500 millones de euros.