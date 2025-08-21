Autorizaron la circulación de bitrenes: una nueva era del transporte de carga llega a las rutas argentinas

¿Qué son los bitrenes y por qué son importantes?

Un bitren es un vehículo de carga de alto rendimiento compuesto por un camión tractor que arrastra dos remolques, unidos mediante un acople tipo "B" o plato de enganche. Su principal ventaja radica en su capacidad: pueden transportar hasta un 75% más de carga que un camión convencional. Esto se traduce en una notable reducción de costos logísticos para las empresas y una contribución a la sostenibilidad, ya que se estima una disminución de las emisiones de carbono por viaje entre un 15% y un 40%.