Tránsito reducido en la Ruta 38 por trabajos de bacheo en Acheral

El tránsito sobre la Ruta Nacional 38 se encuentra reducido a media calzada, a la altura de Acheral, debido a las tareas de fresado y bacheo que lleva adelante Vialidad Nacional en el kilómetro 764.
El organismo informó que los trabajos comenzaron esta mañana y que se extenderán durante el resto de la jornada, por lo que se registran demoras en la circulación vehicular en la zona.
Las autoridades solicitaron a los conductores transitar con precaución, disminuir la velocidad y respetar tanto la cartelería como las indicaciones del personal que se encuentra regulando el paso.