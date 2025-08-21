Secciones
Tránsito reducido en la Ruta 38 por trabajos de bacheo en Acheral

Se recomienda circular con precaución por la zona. Las tareas se extenderán el resto de la jornada.

MANTENIMIENTO. Debido a las tareas de fresado y bacheo, sólo se podrá circular por media calzada sobre el kilómetro 764 de la Ruta 38 MANTENIMIENTO. Debido a las tareas de fresado y bacheo, sólo se podrá circular por media calzada sobre el kilómetro 764 de la Ruta 38 IMAGEN ILUSTRATIVA / ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

El tránsito sobre la Ruta Nacional 38 se encuentra reducido a media calzada, a la altura de Acheral, debido a las tareas de fresado y bacheo que lleva adelante Vialidad Nacional en el kilómetro 764.

El organismo informó que los trabajos comenzaron esta mañana y que se extenderán durante el resto de la jornada, por lo que se registran demoras en la circulación vehicular en la zona.

 Las autoridades solicitaron a los conductores transitar con precaución, disminuir la velocidad y respetar tanto la cartelería como las indicaciones del personal que se encuentra regulando el paso.

