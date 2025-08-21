Secciones
Nuevas divisiones en el bloque libertario: se formó el bloque "Coherencia" en Diputados

La fractura se originó a partir de conflictos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Cuatro diputados que ingresaron al Congreso en 2023 bajo la bandera de La Libertad Avanza (LLA) anunciaron la creación de un nuevo bloque denominado "Coherencia". La decisión surgió tras las tensiones internas y los desacuerdos con la conducción del bloque oficialista.

Los legisladores Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta (quien ya había conformado un monobloque previamente) integrarán el nuevo espacio. "Coherencia" se presenta como un bloque que buscará "trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política", según un comunicado emitido por sus integrantes.

La fractura del bloque oficialista se originó a partir de conflictos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Vínculos políticos rotos

En el caso de Arrieta, las diferencias se hicieron públicas tras una visita a represores en el penal de Ezeiza. La diputada denunció haber sido "engañada" y responsabilizó a Menem, mientras que desde la presidencia de la Cámara se deslindaron responsabilidades, al calificar la visita como una decisión "individual". Arrieta posteriormente presentó una denuncia penal contra otros diputados y funcionarios involucrados en el incidente.

Por su parte, la relación entre Pagano y Menem se tensó a raíz de la disputa por la presidencia de la comisión de Juicio Político. Pagano denunció que Menem suspendió la reunión en la que se formalizaría su designación, pese a contar con el supuesto aval del presidente Milei. Este conflicto derivó en incidentes en el recinto y acusaciones cruzadas entre los legisladores.

D'Alessandro, por su parte, cuestionó la intervención del partido LLA en la provincia de San Luis, ordenada por Karina Milei. El diputado denunció el uso de aviones privados por parte de funcionarios para llevar a cabo la intervención, calificándolo como un "gesto propio de la casta política".

