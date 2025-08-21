Nuevas divisiones en el bloque libertario: se formó el bloque "Coherencia" en Diputados

Por su parte, la relación entre Pagano y Menem se tensó a raíz de la disputa por la presidencia de la comisión de Juicio Político. Pagano denunció que Menem suspendió la reunión en la que se formalizaría su designación, pese a contar con el supuesto aval del presidente Milei. Este conflicto derivó en incidentes en el recinto y acusaciones cruzadas entre los legisladores.