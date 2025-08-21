Secciones
Política

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Es el cuarto episodio de seguridad que involucra al mandatario, tras el robo de su celular, un intento de fraude con su identidad y una intimidación vinculada a “Miguelón” Figueroa.


Hace 1 Hs

Un hombre oriundo de Monteros fue detenido este martes tras ser acusado de haber amenazado al gobernador Osvaldo Jaldo a través de las redes sociales. La investigación se inició luego de que las publicaciones del sospechoso despertaran preocupación en las fuerzas de seguridad, que dieron intervención a la Justicia.

Durante el análisis de sus perfiles digitales, los investigadores encontraron que el acusado había compartido fotos de actos políticos en los que aparecía a escasos metros del mandatario.

Este hallazgo encendió las alarmas y motivó la presentación de pruebas en los tribunales de Monteros, que ordenaron la detención. El procedimiento se concretó en las primeras horas de la mañana e incluyó el secuestro de dispositivos electrónicos que serán peritados.



Se trata del cuarto episodio reciente en el que el gobernador aparece como blanco de amenazas o hechos de seguridad. Previamente, Jaldo había sido mencionado en una intimidación vinculada a Miguel “Miguelón” Figueroa -condenado por homicidios-, en la utilización de su identidad en maniobras de fraude junto a la de otros mandatarios, y en el robo de su celular en La Cocha.

