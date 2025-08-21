Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Un hombre oriundo de Monteros fue detenido este martes tras ser acusado de haber amenazado al gobernador Osvaldo Jaldo a través de las redes sociales. La investigación se inició luego de que las publicaciones del sospechoso despertaran preocupación en las fuerzas de seguridad, que dieron intervención a la Justicia.
Durante el análisis de sus perfiles digitales, los investigadores encontraron que el acusado había compartido fotos de actos políticos en los que aparecía a escasos metros del mandatario.
Este hallazgo encendió las alarmas y motivó la presentación de pruebas en los tribunales de Monteros, que ordenaron la detención. El procedimiento se concretó en las primeras horas de la mañana e incluyó el secuestro de dispositivos electrónicos que serán peritados.
Se trata del cuarto episodio reciente en el que el gobernador aparece como blanco de amenazas o hechos de seguridad. Previamente, Jaldo había sido mencionado en una intimidación vinculada a Miguel “Miguelón” Figueroa -condenado por homicidios-, en la utilización de su identidad en maniobras de fraude junto a la de otros mandatarios, y en el robo de su celular en La Cocha.