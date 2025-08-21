Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Se trata del cuarto episodio reciente en el que el gobernador aparece como blanco de amenazas o hechos de seguridad. Previamente, Jaldo había sido mencionado en una intimidación vinculada a Miguel “Miguelón” Figueroa -condenado por homicidios-, en la utilización de su identidad en maniobras de fraude junto a la de otros mandatarios, y en el robo de su celular en La Cocha.