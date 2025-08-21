Detuvieron a dos mujeres en Ranchillos por un incendio intencional en un cañaveral

Un incidente en la localidad de Ranchillos culminó con la detención de dos mujeres, identificadas como Estefania Janeth Coronel, de 30 años, y Juana Luisa Medina, de 78 años, acusadas de provocar un incendio intencional y agredir a efectivos policiales.
Según fuentes policiales, el hecho ocurrió ayer alrededor de las 15, en un predio de tres hectáreas ubicado en el Paraje Campo La Flor. Un grupo de agentes de la comisaría de Ranchillos se dirigió al lugar tras haber recibido las denuncias de un incendio en los campos de caña.
Al llegar, se encontraron con las dos mujeres, armadas con machetes, quienes, según el informe, se abalanzaron sobre los agentes policiales e intentaron lesionarlos. Los oficiales procedieron a reducir a las mujeres, quienes opusieron una "tenaz resistencia", según el comunicado.
Las detenidas habrían vociferado su responsabilidad en el inicio del fuego. Tras controlar la situación, los agentes sofocaron el incendio, evitando que se propagara a terrenos colindantes.
El secuestro de un machete y un encendedor
En el lugar se secuestró un machete de aproximadamente 60 centímetros con la leyenda "Incolma Ciriri" y un encendedor verde con la inscripción "Tayo".
Las mujeres enfrentarán cargos por dos delitos: "Incendio y Otros Estragos" en perjuicio de Andrés Salvador Briz, un agricultor de 48 años domiciliado en Ruta 9 km 1281 Country Vilago, y "Atentado y Resistencia a la Autoridad" en perjuicio de la Seguridad Pública.
La causa por el incendio es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien inicialmente dispuso que no se adopten medidas privativas de libertad contra las causantes y ordenó el secuestro de los elementos. La Unidad Fiscal Criminal, encabezada por Alfredo Sánchez, también fue notificada y dispuso que las actuaciones sean remitidas por la UFDT.
Este incidente ocurrió en medio de una creciente preocupación por los incendios provocados en la provincia. Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir estas prácticas, consideradas un delito que atenta contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad vial, e instaron a la población a denunciar estos ilícitos.