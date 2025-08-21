Detuvieron a dos mujeres en Ranchillos por un incendio intencional en un cañaveral

La causa por el incendio es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien inicialmente dispuso que no se adopten medidas privativas de libertad contra las causantes y ordenó el secuestro de los elementos. La Unidad Fiscal Criminal, encabezada por Alfredo Sánchez, también fue notificada y dispuso que las actuaciones sean remitidas por la UFDT.