El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada soleada y cálida

La mínima fue de 7 °C. La nubosidad descenderá duranta la tarde y la amplitud térmica podría rozar los 20 °C. El pronóstico extendido.

DEL FRÍO AL CALOR. La mayoría de los tucumanos volverá con sus abrigos debajo del brazo después de que la temperatura suba al menos 20 °C en un par de horas. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

La semana terminará soleada y cálida en Tucumán, según el pronóstico del tiempo, que anticipa una jornada marcada por una amplitud térmica, que podría llegar hasta los 20 °C, después de una mañana fresca.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves comenzó con una temperatura mínima de 7 °C y una sensación térmica de 6 °C. La humedad fue del 75% mientras que la nubosidad fue del 20%. 

Se espera que la nubosidad descienda casi por completo cerca del mediodía y que la humedad ronde el 45%. La temperatura promediará los 19 °C, aunque seguirá subiendo con el paso de las horas.

La temperatura máxima llegaría a los 24 °C, con una sensación térmica que rondaría los 26 °C en horas de la tarde, mientras que la nubosidad será nula y la humedad bajará hasta un 35%. Los vientos serán suaves del sector sudoeste. 

A la noche el cielo estará mayormente despejado, con una nubosidad del 25% y una humedad del 70%. La temperatura caerá hasta los 15 °C cerca de la medianoche. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Las condiciones climáticas serán similares mañana, aunque con un leve aumento de la nubosidad y de la temperatura. Se esperan mínimas de 12 °C y una máxima rondarían de 26 °C.

Durante el sábado ingresaría un frente nuboso que provocaría el descenso de la temperatura, con una mínima de 9 °C y una máxima de apenas 16 °C, mientras que para el domingo se anuncia cielo despejado, pero una mínima de 5 °C. 

