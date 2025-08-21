Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
San Martín de Tucumán
Con Darío Sand y Aníbal Paz como figuras, mirá el 1x1 del triunfo de San Martín contra Deportivo Maipú
El "Santo" venció 2-1 al "Botellero" y se prende en la pelea por los primeros puestos.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Primera Nacional
Matías García
San Martín
Juan Orellana
Darío Sand
Ulises Vera
Guillermo Rodríguez
Juan Cuevas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuántos años estudian los argentinos y cómo cambió el nivel educativo en 150 años
Jóvenes chinas reviven el "nüshu", el lenguaje secreto de las mujeres
Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán
Abren una convocatoria para docentes que quieran hacer un intercambio en Alemania
Llegó a Tucumán por trabajo y pensaba dejar el básquet, pero terminó forjando una vida marcada por los títulos
Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”
Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Llegó a Tucumán por trabajo y pensaba dejar el básquet, pero terminó forjando una vida marcada por los títulos
Abren una convocatoria para docentes que quieran hacer un intercambio en Alemania
Maduro despliega milicias ante la amenaza de Trump
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
1941. Isabel Aretz registra música vallista con un grabador de 36 kg
Comenzó la sexta edición de la Trienal de Luthería en Tucumán
Palabras, comidas, arquitectura: la cultura árabe sigue vigente
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más