Día del Empleado de Comercio: ¿hay bono y aumento extra?

Cada año, el Día del Empleado de Comercio se conmemora el 26 de septiembre, aunque en muchos casos se traslada al lunes más cercano para que los trabajadores puedan disponer de un fin de semana largo. Esta fecha surge a partir de la Ley 26.541, que establece la jornada como un feriado nacional para el sector mercantil, con las mismas condiciones que un feriado oficial: descanso obligatorio, remuneración paga y sin reducción de salario.