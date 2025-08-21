Secciones
SociedadTecnología

Salud mental en la era digital: una invitación a “perder el miedo a perderse algo”

Gabriela Paoli Austerlitz presentará mañana un libro y brindará una charla en Yerba Buena.

PSICÓLOGA. Paoli Austerlitz se formó en la UNT y trabaja en España. PSICÓLOGA. Paoli Austerlitz se formó en la UNT y trabaja en España.
Hace 2 Hs

“En un mundo donde la hiperconexión es la norma y el miedo a perderte algo alimenta una ansiedad y estrés constantes, el concepto ‘alegría de perderse cosas’ se presenta como un bálsamo necesario para cuidar y mantener nuestra salud mental, física y emocional”.

La psicóloga tucumana radicada en España, Gabriela Paoli Austerlitz, es una experta en adicciones tecnológicas y redes sociales. Formuló el concepto como una manera de ir empapándose del tema que abordará en la charla que ofrecerá mañana, desde las 19.30, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Higueritas 1.850). La entrada será libre y gratuita y en la oportunidad se presentará su libro “Salud Digital: claves para un uso saludable de la tecnología”, una guía para vivir mejor en la era digital. La presentación estará a cargo Silvina Cohen Imach.

FOMO

En la presentación de Paoli Austerlitz, uno de los temas a tratarse será el llamado “Fear of Missing Out” (FOMO), es decir “Miedo a perderte algo”, un fenómeno psicológico caracterizado por la ansiedad y el miedo a perderse eventos o experiencias sociales, especialmente aquellas que se perciben como importantes o emocionantes. Este temor puede llevar a un uso excesivo de las redes sociales y a una preocupación constante por lo que hacen los demás, afectando la capacidad de disfrutar del momento presente. A él se opone el denominado “Joy of Missing Out” (JOMO), es decir “Alegría de perderse cosas”, que es un concepto que se refiere a la satisfacción y a la alegría que se puede encontrar al desconectarse intencionalmente de las redes sociales y otras actividades sociales. En lugar de experimentar ansiedad o tristeza por no participar en eventos o estar al tanto de todo lo que sucede en línea, promueve la idea de disfrutar del momento presente y encontrar felicidad en la propia situación.

Las consecuencias del FOMO: ¿miedo a perderse algo o una epidemia digital?

Las consecuencias del FOMO: ¿miedo a perderse algo o una epidemia digital?

“En la charla hablaré de estos conceptos y sus consecuencias. Plantearé algunos beneficios de practicar el JOMO y ofreceré estrategias para poner en marcha, tanto a nivel personal como profesional y familiar. En definitiva, es una invitación a la reflexión y a recuperar nuestro tiempo y bienestar emocional”, afirmó Paoli Austerlitz.

La profesional recomendó la charla a familias, profesionales, y personas que deseen vivir de forma más consciente, con mayor tranquilidad y conforme a sus valores y prioridades.

Temas EspañaYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuántos años estudian los argentinos y cómo cambió el nivel educativo en 150 años
1

Cuántos años estudian los argentinos y cómo cambió el nivel educativo en 150 años

Jóvenes chinas reviven el nüshu, el lenguaje secreto de las mujeres
2

Jóvenes chinas reviven el "nüshu", el lenguaje secreto de las mujeres

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán
3

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Abren una convocatoria para docentes que quieran hacer un intercambio en Alemania
4

Abren una convocatoria para docentes que quieran hacer un intercambio en Alemania

Llegó a Tucumán por trabajo y pensaba dejar el básquet, pero terminó forjando una vida marcada por los títulos
5

Llegó a Tucumán por trabajo y pensaba dejar el básquet, pero terminó forjando una vida marcada por los títulos

Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”
6

Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Más Noticias
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

El tiempo en Tucumán: anuncian otra jornada soleada y el calor seguirá subiendo hasta el viernes

El tiempo en Tucumán: anuncian otra jornada soleada y el calor seguirá subiendo hasta el viernes

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

Comentarios