Salud mental en la era digital: una invitación a “perder el miedo a perderse algo”

FOMO

En la presentación de Paoli Austerlitz, uno de los temas a tratarse será el llamado “Fear of Missing Out” (FOMO), es decir “Miedo a perderte algo”, un fenómeno psicológico caracterizado por la ansiedad y el miedo a perderse eventos o experiencias sociales, especialmente aquellas que se perciben como importantes o emocionantes. Este temor puede llevar a un uso excesivo de las redes sociales y a una preocupación constante por lo que hacen los demás, afectando la capacidad de disfrutar del momento presente. A él se opone el denominado “Joy of Missing Out” (JOMO), es decir “Alegría de perderse cosas”, que es un concepto que se refiere a la satisfacción y a la alegría que se puede encontrar al desconectarse intencionalmente de las redes sociales y otras actividades sociales. En lugar de experimentar ansiedad o tristeza por no participar en eventos o estar al tanto de todo lo que sucede en línea, promueve la idea de disfrutar del momento presente y encontrar felicidad en la propia situación.