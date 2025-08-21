Salud mental en la era digital: una invitación a “perder el miedo a perderse algo”

“En un mundo donde la hiperconexión es la norma y el miedo a perderte algo alimenta una ansiedad y estrés constantes, el concepto ‘alegría de perderse cosas’ se presenta como un bálsamo necesario para cuidar y mantener nuestra salud mental, física y emocional”.
La psicóloga tucumana radicada en España, Gabriela Paoli Austerlitz, es una experta en adicciones tecnológicas y redes sociales. Formuló el concepto como una manera de ir empapándose del tema que abordará en la charla que ofrecerá mañana, desde las 19.30, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Higueritas 1.850). La entrada será libre y gratuita y en la oportunidad se presentará su libro “Salud Digital: claves para un uso saludable de la tecnología”, una guía para vivir mejor en la era digital. La presentación estará a cargo Silvina Cohen Imach.
FOMO
En la presentación de Paoli Austerlitz, uno de los temas a tratarse será el llamado “Fear of Missing Out” (FOMO), es decir “Miedo a perderte algo”, un fenómeno psicológico caracterizado por la ansiedad y el miedo a perderse eventos o experiencias sociales, especialmente aquellas que se perciben como importantes o emocionantes. Este temor puede llevar a un uso excesivo de las redes sociales y a una preocupación constante por lo que hacen los demás, afectando la capacidad de disfrutar del momento presente. A él se opone el denominado “Joy of Missing Out” (JOMO), es decir “Alegría de perderse cosas”, que es un concepto que se refiere a la satisfacción y a la alegría que se puede encontrar al desconectarse intencionalmente de las redes sociales y otras actividades sociales. En lugar de experimentar ansiedad o tristeza por no participar en eventos o estar al tanto de todo lo que sucede en línea, promueve la idea de disfrutar del momento presente y encontrar felicidad en la propia situación.
“En la charla hablaré de estos conceptos y sus consecuencias. Plantearé algunos beneficios de practicar el JOMO y ofreceré estrategias para poner en marcha, tanto a nivel personal como profesional y familiar. En definitiva, es una invitación a la reflexión y a recuperar nuestro tiempo y bienestar emocional”, afirmó Paoli Austerlitz.
La profesional recomendó la charla a familias, profesionales, y personas que deseen vivir de forma más consciente, con mayor tranquilidad y conforme a sus valores y prioridades.