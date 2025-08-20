Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Así fue el gol de Darío Sand que le está dando la victoria a San Martín

El arquero ejecutó un penal con potencia para el "Santo".

Foto: Osvaldo Ripoll - LA GACETA Foto: Osvaldo Ripoll - LA GACETA
20 Agosto 2025

San Martín de Tucumán está sumando tres puntos valiosos en la fecha 25 de la Primera Nacional tras imponerse parcialmente por 2-0 frente a Deportivo Maipú en el estadio La Ciudadela. El conjunto tucumano mostró solidez y carácter en un partido que le permite seguir prendido en la lucha por los primeros puestos.

El marcador se abrió en la primera mitad gracias a Juan Cruz Esquivel, quien aprovechó una distracción en la defensa rival y definió con precisión para desatar la alegría de la hinchada local. A partir de allí, el “Santo” se hizo dueño de la pelota y controló los tiempos del encuentro frente a un Maipú que buscó reaccionar sin demasiada claridad.

La emoción mayor llegaría en la segunda parte. A los 19 minutos, Mansilla cometió una falta infantil al sujetar de la camiseta a Pino dentro del área. El árbitro Carlos Córdoba no dudó y señaló el punto de penal. Mientras todos esperaban que Cuevas o el propio Pino se hicieran cargo, el capitán Darío Sand sorprendió: recorrió todo el campo para asumir la responsabilidad.

Con temple de líder, Sand ejecutó un disparo potente al centro del arco y venció a Pietrobono, decretando el 2-0. El gol del capitán llegó en un momento clave, con esta victoria, San Martín reafirma su candidatura y mantiene viva la ilusión de sus hinchas.

Comentarios