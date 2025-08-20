Así fue el gol de Darío Sand que le está dando la victoria a San Martín

El marcador se abrió en la primera mitad gracias a Juan Cruz Esquivel, quien aprovechó una distracción en la defensa rival y definió con precisión para desatar la alegría de la hinchada local. A partir de allí, el “Santo” se hizo dueño de la pelota y controló los tiempos del encuentro frente a un Maipú que buscó reaccionar sin demasiada claridad.