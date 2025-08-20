Se entregó Ariel García Furfaro: el empresario acusado por las muertes con fentanilo contaminado

En el marco de la causa judicial por el fentanilo contaminado, que investiga más de 80 muertes en distintos puntos del país, el empresario Ariel García Furfaro se entregó esta noche a las autoridades. La decisión se produjo luego de que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenara diez allanamientos simultáneos y emitiera órdenes de detención contra directivos, técnicos y accionistas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.