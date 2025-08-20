Se entregó Ariel García Furfaro: el empresario acusado por las muertes con fentanilo contaminado

En el marco de la causa judicial por el fentanilo contaminado, que investiga más de 80 muertes en distintos puntos del país, el empresario Ariel García Furfaro se entregó esta noche a las autoridades. La decisión se produjo luego de que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenara diez allanamientos simultáneos y emitiera órdenes de detención contra directivos, técnicos y accionistas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Quién es Ariel García Furfaro y por qué fue detenido
García Furfaro, considerado el principal responsable de la producción y distribución de los lotes de fentanilo contaminado, tenía un pedido de captura vigente. Sus hermanos, Diego y Damián García Furfaro, ya habían sido arrestados en el marco de la investigación. La Justicia también señaló a su madre, Nilda Furfaro, actual vicepresidenta de HLB Pharma.
Las detenciones alcanzan a la cúpula directiva de los laboratorios:
Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios.
Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo.
José Antonio Maiorano, director técnico de HLB.
Horacio Tallarico, presidente de Laboratorio Ramallo.
Rodolfo Labrusciano, director suplente.
Los procedimientos fueron realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
El informe forense y el impacto del fentanilo contaminado
Según el Cuerpo Médico Forense, de las primeras 20 historias clínicas analizadas, 12 muertes mostraron un “nexo concausal” entre la infección bacteriana y el fentanilo adulterado de HLB Pharma. En cuatro casos se definió un “nexo causal fortuito”, y en otros cuatro no hubo elementos suficientes para expedirse.
La investigación, iniciada en abril de este año, ya registra 87 muertes confirmadas y 9 bajo análisis. Los primeros casos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, lo que llevó a que la causa quedara radicada en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Kreplak.
La reacción política: Bullrich y el Gobierno nacional
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la detención de los hermanos García Furfaro:
“Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido”, escribió en la red social X.
El tema también abrió un frente político entre el Gobierno y la Justicia. Desde la Casa Rosada cuestionaron al juez Kreplak por su parentesco con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y amenazaron con recusarlo si no avanzaba con la detención de García Furfaro.
El magistrado respondió a través de La Nación que el presidente Javier Milei debe “abstenerse de interferir en la causa penal en curso” y defendió el trabajo judicial en nombre de “las víctimas y las instituciones”.