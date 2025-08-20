Secciones

Detienen a un policía e hijo de un actual funcionario con más de un kilo de flores de marihuana

Política

Iñaki Gutiérrez y un pronóstico preocupante: “Hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización”

“El rubro textil en la Argentina realmente se vuelve imposible de acompañar. Las prendas están seis, siete veces más caras que en el exterior”, dijo el influencer libertario, cercano al presidente.

Hace 1 Hs

El influencer libertario Iñaki Gutiérrez, cercano al presidente Javier Milei, advirtió que muchos sectores económicos de la Argentina no resistirán el proceso de estabilización. Entre ellos, mencionó especialmente al rubro textil, al que consideró “imposible de acompañar” por los elevados precios que se registran en el país.

Críticas al sector textil

En declaraciones a FM Delta, difundidas por La Nación, Gutiérrez remarcó:

“El rubro textil en la Argentina realmente se vuelve imposible de acompañar. Las prendas están seis, siete veces más caras que en el exterior”.

El joven de 24 años señaló que, aunque el consumo podría repuntar cuando la inflación baje, hay precios estrafalarios en algunos sectores que ponen en riesgo su supervivencia.

“Varios rubros no van a sobrevivir”

El influencer fue contundente con su pronóstico: “Capaz digo algo que no es lo más agradable, pero hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización. Lo dijimos desde el primer día de campaña: si Argentina pretende producir todo, termina pasando lo que pasó entre 2003 y 2023, que los rubros que les iba bien financiaban a los que les iba mal”.

En ese sentido, aseguró que los sectores más golpeados por el plan económico de Javier Milei deberán reconvertirse para adaptarse al nuevo escenario.

Su vínculo con Milei y aclaraciones

Gutiérrez, que se volvió conocido por manejar la cuenta de TikTok de Milei durante la campaña y aún hoy, aclaró que no percibe un sueldo del Estado:

“Soy influencer, no tengo ningún cargo en el Gobierno nacional ni en Diputados. Sí le manejo el TikTok al Presidente, pero eso no me lleva más de cinco minutos por semana”.

Además, indicó que sigue estudiando Derecho y Economía, y que su labor en redes sociales no le impide dedicarse a actividades privadas.

Un mensaje que genera debate

Las declaraciones de Iñaki Gutiérrez reavivan la discusión sobre el impacto de las políticas de ajuste y estabilización en la industria argentina, en particular en sectores como el textil, que ya atraviesan dificultades por la caída del consumo y la competencia con los precios internacionales.

