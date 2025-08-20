Iñaki Gutiérrez y un pronóstico preocupante: “Hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización”

“Varios rubros no van a sobrevivir”

El influencer fue contundente con su pronóstico: “Capaz digo algo que no es lo más agradable, pero hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización. Lo dijimos desde el primer día de campaña: si Argentina pretende producir todo, termina pasando lo que pasó entre 2003 y 2023, que los rubros que les iba bien financiaban a los que les iba mal”.