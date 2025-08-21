Secciones
Cartas de lectores: criminalización de las quemas
Hace 5 Hs

Existiendo otras alternativas viables, aun con la mejor de las intenciones, la criminalización de la problemática puede resultar en un tiro al pie para la economía tucumana y matar también la mejor herramienta que puede aportar la provincia para resolver la crisis ambiental a través de la descarbonización mediante sus bioenergías. ¿Quién va a querer continuar produciendo caña asumiendo riesgos imposibles de controlar que se suman a la ya patente caída de rentabilidad? En lugar de una actividad con un efecto multiplicador fenomenal, que por cada puesto de empleo directo genera al menos otros dos indirectos y que deja la mayor proporción de su valor añadido en sus lugares de producción, corremos el riesgo de convertirnos en una provincia sojera, que beneficia mayormente a grandes arrendatarios foráneos o a contratistas golondrinas que van saltando de una provincia a otra. Como muestran las últimas fotos publicadas, la mayor parte de los incendios se está dando sobre rastrojos y es allí donde hay que focalizar las acciones. Mucho puede lograrse generando condiciones para que se dé un destino útil a los excedentes, que de paso ayudarían a sistematizar los remanentes agrícolas para prevenir los fuegos. En lugar de políticas de persecución penal, la provincia bien podría implementar atenuantes para los propietarios y arrendatarios que firmen sendas cartas de intención para que se les retiren los excedentes de rastrojos (dentro de los 15 días de la cosecha) y para que se les aplique un riego localizado con vinaza cruda dentro de las dosis recomendadas por la Eeaoc, según el modelo aplicado por la Usina Da Pedra de Brasil sobre los 5 millones de toneladas que muele anualmente. Como contrapartida, el receptor de los residuos agrícolas de cosecha podría asumir los cargos de las certificadoras de LocalGap de cosecha sin uso de fuego. En relación a la preocupación por la duplicación en esta parte del año de los límites de índices de contaminación recomendados como seguros por la OMS de PM2.5 = 5 medido en microgramos (ìg)/m3, cabe contrastar esta información con un ranking de promedio anual de particulado de las ciudades más contaminadas del mundo, donde al tope figura la ciudad de Gurugram en India con 138,8 ìg/m3 (junto a 50 ciudades que están por encima de 60 ìg/m3). Destacándose también, gracias a los biocombustibles, la ciudad de San Pablo -de 22 millones de habitantes- que presenta 14,2 ìg/m3 (1779° lugar del mismo ranking mundial).

Santiago Paz-Brühl                                     

spazbruhl@hotmail.com

