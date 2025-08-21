Secciones
Cartas de lectores: apenas un chorrito
Es perverso es el trato que nos están dando a los usuarios del vital líquido elemento, de mi Barrio 20 de Junio, distante 15 cuadras de la Plaza Independencia y 12 de la casa central de la SAT, lugar donde pagamos el servicio que no nos brinda. Aclaro tengo mi pago al día y no tengo agua; apenas nos largan un “chorrito” dos o tres horas a la madrugada. Hace aproximadamente cinco años que en la esquina de calle San Isidro Labrador y Pedro G. Sal se rompió el caño maestro de la red de agua potable y el de la cloaca. Imagínense el agua que usamos y desde esa época no para de derramarse por una de las cunetas. Para completar nuestro drama, se instalaron lavaderos clandestinos que durante las 24 hs vierten agua servida por mi vereda; al reclamarles, dicen: “yo pago el agua” (lo dudo); “soy dueño” y “¿qué hacen ustedes cuando llueve?”. En este dantesco paisaje, tenemos dos ríos de agua potable por las cunetas que formaron dos grandes lagos de agua estancada podrida; el más grande, en la esquina de calle Dardo Rocha, con agua por nosotros pagada y carecemos de ella; es irónico pero real. Como dato informativo les digo a los de la SAT que el lugar ya está determinado en  calle D. Rocha y Papa Francisco dentro del Club 20 de Junio; se hicieron estudios, vinieron técnicos y nos prometieron que en unos días instalarían una bomba de agua que ya estaba comprada y autorizada. Esto debe haber sido hace dos años, lo que nos lleva a pensar que la “chorearon”, o le dieron otro destino. Por último, manifestamos que estamos dispuestos a realizar trueques de inodoros con mochila, bidet,  piletas lavamanos y lavarropas, con poco uso por falta de agua, por tachos, tanques , baldes , mangueras y algunas chapas, lonas o plásticos para construir una letrina en el fondo de la casa. ¿No me creen? Vengan y les muestro nuestro paisaje turístico.

Francisco Amable Díaz                                                         

Pedro G. Sal 1.180 B° 20 de Junio                                           

San Miguel de Tucumán

