Los duros datos de la pobreza en los niños

Se detallan luego las cifras de la pobreza. Según datos del Indec, el 52,7% los niños en Argentina son pobres -lo que equivale a 6,4 millones de chicos-. Si bien los números muestran una disminución de 14 puntos porcentuales de pobreza infantil en el segundo semestre de 2024, se advierte que la mitad de los niños de Argentina sufren carencias graves que si no son atendidas con políticas de estado acertadas y potentes, pueden generar un daño tremendo a la sociedad del futuro. “En los sectores atrapados en la pobreza estructural, donde confluyen múltiples carencias, la salida no depende sólo de una mejora macroeconómica. Allí se requiere una intervención decidida del Estado y el sector privado que combine inversión en educación, salud, infraestructura y seguridad en los barrios, para cortar la reproducción intergeneracional de la pobreza y abrir oportunidades reales a los hijos de esas familias”, dijo un experto. A esto se suma que en la Argentina actual, casi cuatro de cada 10 niños y adolescentes padecen inseguridad alimentaria, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Se alimentan mal y eso en la primera infancia afecta su desarrollo futuro. El Estado da de comer en estos momentos a 550.000 personas, lo que da una idea de la magnitud de la crisis.