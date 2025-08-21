Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: salas Orestes Caviglia, Rosita Avila y CiTá
Entre hoy y el sábado tendrán lugar las últimas tres representaciones de “Marat-Sade”, el texto de Peter Weiss dirigido por Jorge Gutiérrez e interpretado por el Teatro Estable de la Provincia. Las funciones serán desde las 21, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). En tanto, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) a las 21.30 se repondrá la comedia musical “Así de simple (no alcanza solo con quererse)”, de Sofía González Gil e Ignacio Bresso, dirigida por Pablo Parolo. Tres actores y tres actrices (Franco Ochi Ramacciotti, Sofía Nuñez, José Padilla, Luciana Torres, Emanuel Shai Comedi y Florencia Naranjo) interpretan a Clara y Joaquín en distintos momentos de su relación y con distintas formas de pensar y vincularse. Desde las 22, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) se verá “Llena tu cabeza de humor - Un viaje de regreso a los 80”, el tributo humorístico que Benjamín Tannuré Godward hará a una década crucial en su vida. La propuesta consiste en un recorrido lleno de risas y nostalgia con juegos, personajes y monólogos para recordar cómo se hablaba, qué música se escucha, qué programas de televisión había y cuáles eran los juguetes y dibujos animados de la infancia, con texto y dirección de Gustavo Delgado.
Proyecciones gratuitas: ciclos especiales
“Los siete samurais”, el filme de 1954 en el que Akira Kurosawa retrata el Japón feudal, es el elegido para la función de esta noche desde las 21 en La Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles, Yerba Buena), dentro del ciclo gratuito Cinecrot. A la misma hora, en La Vecindad (Las Piedras y Libertad) se proyectará “Freaks”, la realización de 1932 de Tod Browning sobre personas con deformidades o particularidades físicas que se exhibían como fenómenos de circo.
Música en vivo: recitales en distintos espacios
En el Bar Irlanda (Catamarca 380) habrá doble cartelera: a las 21.30 estará Inoxidable Pasión (Exequiel Rivelli, Hugo Vitalone, Patricio Ricardo Toledo, Julio Arias y Federico Bocanera) con su homenaje a Callejeros y desde las 23 se realizará una nueva jam session de blues organizada por Huguis López, que servirá de festejo de cumpleaños para Malditas Ratas. El cantautor tucumano Indio Cansinos -foto- estará esta noche desde las 22 en Caprice (Chacabuco 437), con la presencia de Aleja Torné como invitada. A las 21, en Boris Restó (San Juan 1.131), This Is Why rendirá tributo a Paramore; mientras que en La Gesta Cultural (zona de Edet, sobre pasaje Río de Janeiro) actuarán M4X y El Simio. A la misma hora, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) y dentro de la Trienal de Luthería habrá un encuentro musical con el dúo de Carla Guzmán y Francisco Santamarina, el Coro de la Facultad de Artes de la UNT dirigido por Roxana Manrique y el grupo Les Chitarristas.
Artes visuales: exposición de la colección Marisa Rossini
“Estoy lista para algún hobby” es la exposición de la colección de Marisa Rossini, con acompañamiento curatorial de Diego Gelatti, que se inaugurará a las 21 en Córdoba 680 (1º A), dentro del festival de artes visuales Tucumán Arte. “Un departamento en proceso de mudanza se convierte temporalmente en un espacio expositivo con obras que combinan varias facetas de la vida de Rossini: el arte, el coleccionismo, la docencia y la gestión cultural”, se adelanta.
“Buscando a Shakespeare”: reabre el Espacio Incaa
Luego del receso por el festival Tucumán Cine-Gerardo Vallejo, se reanudan hoy a las 20 los estrenos de cine argentino en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251), con “Buscando a Shakespeare”, dirigido y protagonizado por Gustavo Garzón. El documental cuenta la historia de la búsqueda de Garzón como actor y de la directora teatral Mariana Sagasti hasta desentrañar cómo se interpretan las obras y quién es el verdadero autor detrás de una de las figuras más importantes de la literatura universal.
Infantil: se despide “El primer baile de Cenicienta”
Hoy desde las 9, en la sala Miguel Ángel Estrella del Partido Justicialista (Virgen de la Merced 156) y dentro del 14° Festival Internacional de Teatro para Niños Armando Díaz, será la última función “El primer baile de Cenicienta”, versión libre del clásico relato infantil con Daniela Castellano, Marianito Hernández, Tuly López, Analía Ruiz, Marisol Cantela, Mariela Casanova y Armando Díaz, quien además dirige la puesta.
Títeres: dos propuestas gratuitas
Esta tarde, desde las 15, el Elenco Estable de Títeres y Marionetas del Ente Cultural repondrá “Saponauta” y “Lambe Lambe” en la fundación “Nuestra fuerza tu salida” (Barrio 130 viviendas, Manzana 7), a cargo de Solana Carrizo Albo, Luciana González y Maximiliano Farber, bajo la dirección de Romina Muñoz. A las 17, en el Centro Comunitario Cultural y Deportivo San Miguel Arcángel (Santiago del Estero 3.159, Villa Luján), se pondrá en escena “El callejón de los títeres” en el marco de la agenda del municipio por el Mes de las Infancias. Las dos propuestas son gratuitas.