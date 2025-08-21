Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: salas Orestes Caviglia, Rosita Avila y CiTá

Entre hoy y el sábado tendrán lugar las últimas tres representaciones de “Marat-Sade”, el texto de Peter Weiss dirigido por Jorge Gutiérrez e interpretado por el Teatro Estable de la Provincia. Las funciones serán desde las 21, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). En tanto, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) a las 21.30 se repondrá la comedia musical “Así de simple (no alcanza solo con quererse)”, de Sofía González Gil e Ignacio Bresso, dirigida por Pablo Parolo. Tres actores y tres actrices (Franco Ochi Ramacciotti, Sofía Nuñez, José Padilla, Luciana Torres, Emanuel Shai Comedi y Florencia Naranjo) interpretan a Clara y Joaquín en distintos momentos de su relación y con distintas formas de pensar y vincularse. Desde las 22, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) se verá “Llena tu cabeza de humor - Un viaje de regreso a los 80”, el tributo humorístico que Benjamín Tannuré Godward hará a una década crucial en su vida. La propuesta consiste en un recorrido lleno de risas y nostalgia con juegos, personajes y monólogos para recordar cómo se hablaba, qué música se escucha, qué programas de televisión había y cuáles eran los juguetes y dibujos animados de la infancia, con texto y dirección de Gustavo Delgado.