Certificá tu inglés en Tucumán con el IELTS, el examen oficial del British Council

El examen puede rendirse en computadora y de manera presencial, aunque también existe la opción de presentarlo online (sólo en la versión académica), lo que brinda mayor flexibilidad. En Tucumán, la jornada del 27 de septiembre incluirá las secciones de Reading, Listening y Writing entre las 13.30 y las 16.15 horas, mientras que la parte oral (Speaking) se realizará ese mismo día, por videollamada en el centro de examen, desde las 10 horas.