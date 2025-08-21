Secciones
Certificá tu inglés en Tucumán con el IELTS, el examen oficial del British Council

El International English Language Testing System, el test de su tipo más reconocido del mundo, podrá rendirse en la provincia el 27 de septiembre. ¿Cuánto cuesta y qué ofrece la certificación?

Hace 51 Min

En un mundo donde el inglés es clave para acceder a estudios internacionales, empleos globales o programas de migración, contar con una certificación oficial puede abrirte muchas puertas. En ese contexto, el examen IELTS (International English Language Testing System), test de inglés más reconocido a nivel global, vuelve a la provincia. Se tomará el próximo 27 de septiembre de 2025 en el centro Anglo Tucumán, ubicado en la calle 25 de Mayo 347, San Miguel de Tucumán.

Respaldado por el British Council, el IELTS es aceptado por más de 12.000 instituciones y gobiernos en más de 150 países, incluyendo Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos. El examen evalúa cuatro habilidades: comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral. Su validez tanto en el ámbito académico como profesional lo convierte en una herramienta clave para quienes proyectan su futuro fuera del país.

Una experiencia completa, con apoyo y recursos oficiales

A diferencia de otros exámenes, el IELTS ofrece dos versiones adaptadas a diferentes objetivos: el formato Academic, orientado a estudios superiores o posgrados en el exterior, y el General Training, diseñado para procesos migratorios o laborales.

El examen puede rendirse en computadora y de manera presencial, aunque también existe la opción de presentarlo online (sólo en la versión académica), lo que brinda mayor flexibilidad. En Tucumán, la jornada del 27 de septiembre incluirá las secciones de Reading, Listening y Writing entre las 13.30 y las 16.15 horas, mientras que la parte oral (Speaking) se realizará ese mismo día, por videollamada en el centro de examen, desde las 10 horas.

El costo total del examen es de U$S 261. El British Council habilitó nuevas formas de pago, como transferencia inmediata, depósito bancario, y tarjeta de crédito o débito. Estas opciones buscan facilitar el acceso a estudiantes y jóvenes profesionales que quieren certificar su nivel de inglés con respaldo internacional.

Además del centro en San Miguel de Tucumán, donde se rendirá el examen el próximo 27 de septiembre, el British Council también cuenta con sedes habilitadas en otras ciudades del país como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Prepararse es clave: prácticas gratuitas online

Pensando en quienes rinden por primera vez o buscan mejorar su desempeño, el British Council pone a disposición del público materiales de preparación gratuitos. Mediante su web oficial se puede acceder a modelos de examen reales, simulacros en línea y ejercicios organizados por secciones (Listening, Reading, Writing y Speaking), que permiten familiarizarse con la estructura y el ritmo de la prueba.

Además, hay simuladores específicos para quienes opten por rendir la versión en computadora, lo que ayuda a reducir el estrés del día del examen y a mejorar el rendimiento.

Para muchos jóvenes tucumanos, el IELTS representa algo más que un certificado: es una herramienta concreta para construir un futuro académico o laboral fuera del país. Con una nueva fecha confirmada, múltiples recursos de práctica y facilidades de pago, la posibilidad de rendirlo en Tucumán se convierte en una excelente oportunidad para dar ese primer paso.

