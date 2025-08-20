Cuando la justicia falla: el impacto de las denuncias falsas en Tucumán

Según la directora del observatorio, la cultura de “Yo te creo, hermana” y la perspectiva de género aplicada de manera sesgada generaron un escenario en el que se privilegia automáticamente la versión de la denunciante. “Esto no es feminismo; esto es embrismo, que es en contra del hombre”, señaló. Añadió que este enfoque provoca que los niños queden desprotegidos y sufran un efecto similar al abuso real si se los induce a relatar hechos falsos.