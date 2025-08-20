Secciones
LG PlayBuen día

Sebatián Solís: “Nuestros candidatos son todos referentes de la lucha popular”

El candidato a diputado nacional en primer término por el Partido del Trabajo y del Pueblo cuestionó el ajuste del Gobierno nacional.

Hace 2 Hs

El candidato a diputado nacional en primer término por el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Sebastián Solís, aseguró este miércoles a LA GACETA que su espacio busca “plantar bandera contra la política de ajuste” que, según señaló, impulsa el Gobierno de Javier Milei con el respaldo de sectores provinciales. “Nuestros candidatos son todos referentes de la lucha popular”, dijo.

Profesor de Historia y vecino de San Andrés, Solís explicó que la decisión de competir en estas elecciones surge como respuesta a un contexto social y económico crítico. “Los jubilados están en la indigencia, los trabajadores pierden empleos o sobreviven con salarios que no alcanzan, mientras el país se endeuda y beneficia a los especuladores financieros”.

El dirigente recordó que el bloque de diputados que responde al gobernador tucumano “votó la Ley Bases, las facultades delegadas, el acuerdo con el FMI y el Pacto de Mayo”, medidas que -dijo- “profundizan el sufrimiento popular”. Frente a eso, advirtió que tras los comicios “se intentará avanzar con una reforma laboral y previsional que significaría el fin de los pocos derechos que nos quedan”.

Sebatián Solís: “Nuestros candidatos son todos referentes de la lucha popular”

En cuanto a la propuesta legislativa, planteó la necesidad de suspender el pago de la deuda externa “fraudulenta”, avanzar hacia una reforma impositiva progresiva e implementar un impuesto permanente a las grandes fortunas. “Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. Mientras unos pocos acumulan, millones quedan afuera”, señaló.

Solís remarcó que la representación política debe ir más allá de las elecciones. “No alcanza con votar cada dos años. Necesitamos que la gente sea protagonista de los cambios, en la calle, en los sindicatos, en las asociaciones. El movimiento popular debe construir un programa propio para enfrentar este modelo de entrega”.

Temas El PaísSan AndrésJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
3

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi
4

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”
5

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
6

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Más Noticias
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

Basura en el parque 9 de Julio: “Si no hay educación, manda la sanción”

Basura en el parque 9 de Julio: “Si no hay educación, manda la sanción”

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Comentarios