Sebatián Solís: “Nuestros candidatos son todos referentes de la lucha popular”

El dirigente recordó que el bloque de diputados que responde al gobernador tucumano “votó la Ley Bases, las facultades delegadas, el acuerdo con el FMI y el Pacto de Mayo”, medidas que -dijo- “profundizan el sufrimiento popular”. Frente a eso, advirtió que tras los comicios “se intentará avanzar con una reforma laboral y previsional que significaría el fin de los pocos derechos que nos quedan”.