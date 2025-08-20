Sebatián Solís: “Nuestros candidatos son todos referentes de la lucha popular”

El candidato a diputado nacional en primer término por el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Sebastián Solís, aseguró este miércoles a LA GACETA que su espacio busca “plantar bandera contra la política de ajuste” que, según señaló, impulsa el Gobierno de Javier Milei con el respaldo de sectores provinciales. “Nuestros candidatos son todos referentes de la lucha popular”, dijo.
Profesor de Historia y vecino de San Andrés, Solís explicó que la decisión de competir en estas elecciones surge como respuesta a un contexto social y económico crítico. “Los jubilados están en la indigencia, los trabajadores pierden empleos o sobreviven con salarios que no alcanzan, mientras el país se endeuda y beneficia a los especuladores financieros”.
El dirigente recordó que el bloque de diputados que responde al gobernador tucumano “votó la Ley Bases, las facultades delegadas, el acuerdo con el FMI y el Pacto de Mayo”, medidas que -dijo- “profundizan el sufrimiento popular”. Frente a eso, advirtió que tras los comicios “se intentará avanzar con una reforma laboral y previsional que significaría el fin de los pocos derechos que nos quedan”.
En cuanto a la propuesta legislativa, planteó la necesidad de suspender el pago de la deuda externa “fraudulenta”, avanzar hacia una reforma impositiva progresiva e implementar un impuesto permanente a las grandes fortunas. “Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. Mientras unos pocos acumulan, millones quedan afuera”, señaló.
Solís remarcó que la representación política debe ir más allá de las elecciones. “No alcanza con votar cada dos años. Necesitamos que la gente sea protagonista de los cambios, en la calle, en los sindicatos, en las asociaciones. El movimiento popular debe construir un programa propio para enfrentar este modelo de entrega”.