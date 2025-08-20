Alberto D’Alotto, a LA GACETA: “El diálogo y el multilateralismo siguen siendo esenciales para la paz”

El embajador de Argentina en Sudáfrica, Alberto D’Alotto, se encuentra en Tucumán y en LA GACETA analizó el rol de la diplomacia en un mundo atravesado por tensiones, liderazgos agresivos y desafíos globales.
Invitado por la intendenta Rossana Chahla al seminario organizado por el municipio capitalino, el diplomático brindó una charla especialmente dirigida a jóvenes, en la que compartió su experiencia de más de cuatro décadas en el servicio exterior.
“Fue una invitación muy cordial. Consideraron que podía aportar desde mi trayectoria para contarles a los jóvenes cómo es la vida diplomática y cuáles son los grandes desafíos actuales. Vivimos en un mundo muy convulsionado y fragmentado, que requiere más que nunca afinar los mecanismos de la diplomacia para promover a la Argentina y defender sus intereses”, señaló.
Diplomacia en tiempos de cambio
Consultado sobre la aparente pérdida de centralidad de los organismos multilaterales, D’Alotto reconoció que existe una regresión preocupante. “Nos enfrentamos con dirigentes que no se caracterizan por promover el diálogo ni la convergencia de puntos de vista. Sin embargo, también hay fuerzas que buscan fortalecer las Naciones Unidas y otros espacios multilaterales, porque hay temas que son de la humanidad y no se limitan a las fronteras nacionales, como el medio ambiente, los derechos humanos o la proliferación nuclear”, explicó.
Para el embajador, el surgimiento de nuevas potencias del Sur Global puede equilibrar los intentos de unilateralismo: “Países como China, India o Brasil están procurando reencauzar la vida internacional hacia un ambiente de más diálogo y pluralidad. Espero que lo que ocurre hoy sea transitorio, porque nada bueno puede surgir de soluciones que desconozcan el derecho internacional”.
La vida detrás de la carrera diplomática
D’Alotto también relató cómo es la vida de un diplomático, muchas veces idealizada en la sociedad. “Existe una caricatura de la diplomacia como un ámbito frívolo, de recepciones y viajes, pero la realidad es muy distinta. Hay tareas exigentes como la asistencia consular, que implica ayudar a argentinos detenidos o varados en situaciones de crisis. Requiere estudio, especialización y una gran vocación, porque no siempre se vive donde uno quisiera, y también hay un costo personal y familiar que pagar”.
Recordó especialmente la experiencia de la pandemia, cuando en Sudáfrica había alrededor de 100 argentinos imposibilitados de regresar. “Fue muy difícil, no había recursos ni vuelos. Muchos funcionarios incluso pusieron dinero de su bolsillo para asistirlos con alimentos o alojamiento. Allí la diplomacia argentina prestó un servicio fundamental”.
Finalmente, D’Alotto reivindicó el papel del servicio exterior en el escenario global: “La diplomacia no es un lujo. Es la herramienta fundamental para defender los intereses nacionales y para buscar la paz en un mundo en constante transformación”.