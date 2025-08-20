Alberto D’Alotto, a LA GACETA: “El diálogo y el multilateralismo siguen siendo esenciales para la paz”

Diplomacia en tiempos de cambio

Consultado sobre la aparente pérdida de centralidad de los organismos multilaterales, D’Alotto reconoció que existe una regresión preocupante. “Nos enfrentamos con dirigentes que no se caracterizan por promover el diálogo ni la convergencia de puntos de vista. Sin embargo, también hay fuerzas que buscan fortalecer las Naciones Unidas y otros espacios multilaterales, porque hay temas que son de la humanidad y no se limitan a las fronteras nacionales, como el medio ambiente, los derechos humanos o la proliferación nuclear”, explicó.